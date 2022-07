FOURNIER, Marya Albiero



À l'Hôpital Laval, le 5 juin 2022, est décédée madame Marya Albiero. Elle est allée rejoindre son tendre époux monsieur Jacques Fournier. Elle était la fille de feu monsieur Giuseppe Albiero et de madame Violanda Stocco. Elle demeurait à Charlesbourg. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son fils Marc (Chantal Duranleau), ses petits-enfants : Alyson et Dylan. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses soeurs : Roberto (Claudine Tremblay), Marcella (Gaétan Gingras), Sylvana (André Binet), Anna (Pierre Cliche), Ortenzia (Gilles Bernard) et Paola (Jean Longchamps). Elle laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Fournier ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille a confié madame Albiero au :La famille recevra les condoléancesde 11h à 13 h etL'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière de l'Église. Les membres de la famille tiennent à remercier les membres du personnel soignant de l'Hôpital Laval pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à leur mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ (2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5, Canada).