COUTURE, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 juin 2022, à l'âge de 54 ans, est décédé Robert Couture, fils de monsieur Gérard Couture et de feu madame Gemma Demers. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Outre son père, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Xavier, François-Xavier, Élodie, Émile et Jade; sa soeur et son frère : Chantale (Claude Maheu) et Sylvain (Hélène Gagné); ses neveux et nièces : Mélanie (Keven Martineau-Croteau), Félix, Maxime et Antoine; la mère de ses enfants : Julie Bernier; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.