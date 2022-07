LEVESQUE, Bertrand



À l'hôpital St-François d'Assise de Québec, le 2 juillet 2022 est décédé, à l'âge de 84 ans, M. Bertrand Levesque, fils de feu Mme Bernadette Gagnon et de feu Joseph Levesque. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il a été confié aupour crémation. La famille reçoit en présence des cendres à compter de 9 h,, jour de la célébration à laParents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation. Les arrangements ont été confiés aux professionnels de laM. Bertrand Levesque laisse dans le deuil ses enfants: Judy, Gaétan (Madeleine Robitaille) et Éric (Marie-France Auclair), ses petites-filles: Jessy et Jenny, son arrière-petit-fils Jasper, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que ses cousins et cousines.