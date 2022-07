MAILHOT, Jacques



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le mercredi 15 juin 2022, est décédé à l'âge de 82 ans et 7 mois, monsieur Jacques Mailhot, fils de feu monsieur Charles-Eugène Mailhot et de feu madame Blanche Lavallée. Il demeurait à Lac-Etchemin.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl est allé rejoindre ses frères et soeurs: Rita, Lavallée, Lucette, Paul, Roland, Marcelle, Jean-Charles, Gérard, Guy, Herman, Lavallée, Bruno et Vincent. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges et de la Villa des Etchemins de Lac-Etchemin pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, 2640, boul. Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3X8.