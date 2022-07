Chaos aux aéroports: l’Office des transports du Canada rappelle les droits des passagers

Face aux nombreux retards et annulations de vols dans les aéroports du pays, l’Office des transports du Canada (OTC) a tenu à rappeler les droits souvent méconnus des passagers dans ces situations.

«Lorsqu'une compagnie aérienne retarde ou annule un vol, ce à quoi vous avez droit dépend du degré de contrôle exercé par votre compagnie aérienne sur le retard ou l'annulation», est-il indiqué.

Pour toute situation, la compagnie se doit cependant de préciser la raison pour laquelle le vol a subi un retard ou une annulation, l’assistance qu’elle se doit de fournir, l’indemnisation possible, mais aussi le recours qui pourrait être exercé à l’OTC.

En ce qui concerne l’assistance, celle-ci doit être fournie si le vol est retardé pour trois heures ou plus et s’il n’a finalement pas lieu, mais aussi si le passager a attendu pendant deux heures ou plus à l’aéroport après l’heure de départ indiqué sur le billet initial.

Cette aide n’est toutefois valable que si «la perturbation du vol est attribuable à la compagnie aérienne ou attribuable à la compagnie aérienne mais nécessaire par souci de sécurité».

À ce moment-là, le transporteur doit offrir de la nourriture et des boissons (ou des bons d’achat à cette fin), l’accès à des moyens de communication et l’hébergement à l’hôtel si le vol est décalé au lendemain matin.

Une nouvelle réservation doit également être proposée «en toute situation» si le vol initial est retardé de trois heures ou plus, voire annulé. Un remboursement complet ou partiel peut aussi être offert sous cette condition et si la situation est due à la compagnie.

«Le montant d'indemnisation qui vous est dû dépend de la durée du retard à votre arrivée à destination et de la taille de la compagnie aérienne. Vous pourriez avoir droit à une indemnisation même si la compagnie aérienne vous a remboursé votre billet», a-t-il été précisé.

Pour les problèmes liés aux bagages, la compagnie doit rembourser les frais s’ils ont été endommagés, retardées ou perdus. Le montant du remboursement peut aller jusqu’à 2300$ pour le remplacement des articles.