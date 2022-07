Chiens, chaudrons et Kool-Aid

Un proverbe africain dit : le chien a beau avoir quatre pattes, il ne peut emprunter deux directions à la fois.

La CAQ vient d’annoncer que Pascale Déry sera sa candidate dans la circonscription de Repentigny.

Sa victoire est assurée.

Cohabitation

Heureux pour elle, car Mme Déry cherche depuis longtemps à se faire élire quelque part, d’abord dans Mont-Royal, puis dans Drummond, sous la bannière conservatrice.

Bref, elle a très très très envie d’être députée.

On la dit aussi inconditionnellement fédéraliste que Pierre Bourgault était inconditionnellement indépendantiste.

Cette annonce survient après celles de Bernard Drainville et de Caroline St-Hilaire, notoirement souverainistes.

Beaucoup reprocheront à tout ce beau monde d’être des opportunistes, assoiffés de pouvoir, fantasmant sur des limousines ministérielles.

Oui, si on veut, parce que c’est à la CAQ qu’il faut être si on veut le pouvoir.

Non, parce que l’envie du pouvoir n’est pas exclusivement mauvaise.

J’ai connu jadis cette envie. C’est une drogue puissante. Et il faut être au pouvoir pour accomplir des choses. Même un souverainiste doit prendre le pouvoir provincial pour espérer parvenir à son but ultime.

Et pour beaucoup de Québécois qui veulent le paradis sans mourir, le beurre et l’argent du beurre, il est séduisant de voir un parti où coexistent fédéralistes et souverainistes.

C’est comme un buffet à prix fixe et à quantités illimitées, où il y a de tout.

Pas de la haute gastronomie, mais « ça fait la job » et ça ne coûte pas cher, le genre de resto où vous amenez une équipe de hockey bantam et leurs parents.

Il y a une différence de taille toutefois.

À la CAQ, les fédéralistes s’affichent fièrement, tandis que les souverainistes doivent se taire ou suivre une thérapie de conversion avec traitement hormonal et chirurgie.

Rien de nouveau. En 2012, un député aujourd’hui oublié, François Rebello, fut le premier péquiste passé à cette CAQ qui venait de naître en avalant l’ADQ.

Il lâcha que son changement de casquette n’impliquait aucun renoncement à son idéal souverainiste.

Ses nouveaux collègues caquistes, alors tous d’ex-adéquistes, lui tombèrent sur la tomate, et M. Rebello fut obligé de boire publiquement le Kool-Aid de sa nouvelle religion.

Ces contorsions sont gênantes, mais ne durent pas longtemps et on n’en meurt pas.

Pour un ambitieux, ce n’est pas plus grave que d’être vu en train de se jouer dans le nez à un feu rouge.

Jugements

C’est d’autant moins gênant que les sondages sont clairs : nombre de Québécois sont à l’aise avec cette cohabitation sous un même toit de carnivores et de véganes.

Mais imaginons qu’un jour des tribunaux fédéraux invalident nos lois sur la langue et la laïcité.

Que fera M. Legault à ce moment ? M. Legault ne sera sans doute plus là.

La CAQ ne tient que grâce à lui.

C’est après son départ que chaudrons et casseroles voleront dans les cuisines du buffet.

Parce que le chien a beau avoir quatre pattes, il ne peut emprunter deux directions à la fois.