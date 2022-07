Cinq comportements qui vous appauvrissent

Ce pourrait être 10, mais j’aurais l’air de m’acharner. Dans un contexte qui pose tout un défi pour nos finances, rappelons cinq comportements qui empirent les choses.

1- Ne pas se payer en premier

En finances personnelles, «se payer en premier» demeure sans conteste le premier commandement. Qu’est-ce que ça veut dire en pratique? Qu’à chaque paie, on en détourne une partie vers un compte d’épargne, à l’abri, comme si cet argent n’existait pas. On se débrouille ensuite avec le reste.

Pourquoi? La technique inverse, qui consiste à épargner en dernier avec ce qui reste, ne fonctionne généralement pas. On a tendance à dépenser tous nos revenus disponibles, même quand nos salaires augmentent.

2- Suivre le rythme imposé par les autres

J’ai hésité pour le titre de cet élément. J’ai pensé à «Fréquenter des gens plus riches que nous» ou encore «Choisir un quartier au-dessus de ses moyens». Autre option : «Suivre les péripéties des petits influenceurs (nos proches) sur les réseaux sociaux».

Ça revient au même, la vie des autres paraît toujours plus intéressante que la nôtre: ils viennent de changer de voiture, ils s’extasient sur le dernier resto à la mode, ils nous cassent les pieds avec leurs rénovations ou leurs vacances en Grèce. Les voir aller ne nous amène pas forcément à les imiter, mais ça nous incite à pousser la note dans nos choix de consommation.

Fréquentez des gens modestes, vos finances s’en porteront mieux.

3- Ne pas investir

Cette affirmation peut sembler incongrue alors qu’on vient de traverser un des pires semestres de toute l’histoire boursière. Depuis 1926 (au 31 décembre dernier), la bourse américaine a produit un rendement annuel moyen de 10,5%, malgré la dépression de 1929, la 2e Guerre mondiale, la crise du pétrole, l’inflation des années 1970-1980, l’éclatement de la bulle des technos, les attentats du 11 septembre 2001, la crise financière de 2008-2009, la pandémie de COVID-19. Le meilleur temps pour y aller, c’est quand les nouvelles sont les plus déprimantes.

Une personne qui commence tôt à investir atteindra plus rapidement le stade où ses rendements contribuent davantage que l’épargne à la croissance de son patrimoine. Autrement dit, l’argent se fait tout seul... jouissif!

4- Payer trop d’impôt et ignorer les cadeaux du fisc

Le Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et le Compte enregistré libre d’impôt (CELI) offrent de puissants abris fiscaux. À long terme, l’effet est considérable. À lui seul, même avec un plafond de cotisation de 6000$ par année, le CELI permet d’accomplir des miracles entre l’âge de la majorité et celui de la retraite. En supposant que la limite reste la même (improbable), une personne qui maximiserait son CELI de 18 ans à 65 ans avec des investissements lui rapportant 5% par année accumulerait près de 1,1 M$, dont plus de 800 000 en gains non imposables. Ai-je dit «jouissif»?

Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) donne droit à des subventions équivalant à 30% des contributions en plus d’offrir un abri fiscal semblable au REER. Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) fonctionne sous le même principe. Destinées à assurer la sécurité financière des personnes handicapées, les subventions gouvernementales peuvent atteindre 90 000$ sur la durée du régime.

Ignorer ces outils revient à laisser de l’argent sur la table.

5- Ne pas organiser, prévoir et planifier ses affaires

C’est l’armature de tout ce qui précède.

Pour être organisé, il n’est pas nécessaire de tenir un budget précis, mais on doit savoir où vont ses ressources. Moins on veut y consacrer du temps, plus on doit centraliser ses opérations: on n’éparpille pas ses comptes et on utilise une seule carte de crédit.

Prévoir évite d’être pris au dépourvu, de se retrouver dans ces situations où il faut débourser plus parce qu’on s’y prend à la dernière minute. Planifier permet de résister aux dépenses impulsives. Ça s’applique à tout, de l’épicerie, aux vacances en passant par les rénovations.

CPG: la suite

Après la publication d’une chronique sur les CPG, des lecteurs m’ont fait remarquer qu’une des institutions recommandées (Oaken Financial) proposait une plateforme uniquement en anglais, c’est un gros défaut en effet. Entre-temps, LBC numérique (Banque Laurentienne) a augmenté le taux de ses CPG à 4%. D’autres m’ont signalé l’existence d’une firme de Vancouver, People Trust, qui offre des CPG d’un an à 4,10% et un site internet en français. Ça avait échappé à mon radar.