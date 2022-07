COVID-19 au Québec: pas de retour du masque obligatoire

Malgré la hausse des cas de COVID au Québec, il n’y aura pas de retour du masque obligatoire ni de nouvelles mesures populationnelles, assure le Dr Luc Boieau en entrevue à Salut Bonjour.

• À lire aussi: Le FEQ «aura un impact» sur les cas de COVID-19

• À lire aussi: COVID-19 au Canada: des vaccins pour les tout-petits dès la mi-juillet

Le directeur national de santé publique ira toutefois de recommandations afin de limiter la propagation des infections au coronavirus dans la province.

Le Dr Boileau conseille toutefois aux gens de plus de 60 ans de se couvrir le visage dans les lieux publics et les espaces clos. Il recommande aussi le port du masque aux Québécois souffrant de maladies chroniques et à ceux qui sont immunosupprimés.

Le directeur national de santé publique sera accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé. Les deux hommes n’ont pas donné de point de presse conjoint depuis le mois de février.

Écoutez l’entrevue de Marc-André Leclerc avec Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses sur QUB radio :

Plus de détails à venir...