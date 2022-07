COVID-19: Hong Kong suspend les interdictions de vols

Le nouveau gouvernement de Hong Kong a annoncé jeudi la suspension des interdictions de vol qui frappaient les compagnies aériennes débarquant des passagers positifs à la COVID-19, jugeant cette mesure «pas très efficace».

Jusqu'à présent, toute compagnie aérienne qui débarquait au moins cinq passagers positifs à la COVID-19 se voyait infliger une amende la première fois, et cinq jours d'interdiction de vol vers Hong Kong la fois suivante.

Ce mécanisme dit de «coupe-circuit», inventé il y a un an par le précédent gouvernement de Carrie Lam dans le cadre de la politique «zéro COVID» en vigueur à Hong Kong, avait été allégé en avril dernier: l'interdiction de vol était auparavant de deux semaines.

Le nouveau gouvernement hongkongais dirigé par John Lee a annoncé jeudi la suspension du dispositif afin «d'obtenir les meilleurs résultats dans la lutte contre la pandémie avec le moindre coût pour la société».

«À ce stade, la poursuite du mécanisme de coupe-circuit n'est pas très efficace pour prévenir les cas importés», a ajouté l'exécutif. «Un grand nombre de passagers voient leurs itinéraires perturbés à cause du mécanisme, et alors que l'offre de sièges d'avion et de chambres d'hôtel de quarantaine est insuffisante, le coût social généré sera remarquablement élevé», a-t-il poursuivi.

Hong Kong continue à imposer aux nouveaux arrivants sept jours de quarantaine dans des hôtels dédiés, qui affichent tous complet des mois à l'avance.

Le mécanisme d'interdiction de vols était sévèrement critiqué par le secteur du transport, qui craint que Hong Kong ne perde définitivement son statut de plaque tournante du trafic aérien mondial.

En 2022, plus d'une centaine d'interdictions de vols ont été infligées au total aux compagnies aériennes ayant transporté des passagers contaminés, alors même que la COVID-19 est devenu endémique à Hong Kong après une forte flambée épidémique au début de l'année.

La réouverture de Hong Kong à la fois à la Chine continentale et au reste du monde est l'une des priorités affichées par John Lee, qui a pris ses fonctions le 1er juillet. Mais on ignore comment ces deux objectifs pourraient être atteints en même temps, la Chine continuant à pratiquer une stricte politique «zéro COVID» tandis que la plupart des autres pays ont choisi de vivre avec le virus.