Crise des passeports: Ottawa prévoit une «réduction considérable» des retards d'ici la fin de l'été

Ottawa prévoit une «réduction considérable» du temps d’attente dans la délivrance des passeports d’ici la fin de l’été en raison de l’augmentation du personnel à la tâche et de l’optimisation des processus.

La ministre responsable du dossier, Karina Gould, a déclaré par communiqué qu’elle «demeure préoccupée par la résolution de cette situation inacceptable le plus vite possible».

Mme Gould précise que 150 employés supplémentaires sont en formation et devraient s’ajouter bientôt au rang des fonctionnaires responsables de la délivrance des passeports.

De plus, des employés provenant de différents ministères et d’agences fédérales ont été appelés en renfort pour mettre la main à la pâte.

Les files devant les bureaux de Service Canada de la grande région de Montréal ne sont plus ce qu’elles étaient pendant la deuxième moitié du mois de juin, mais d’importants retards subsistent toujours.

Le nombre de rendez-vous pour l’obtention du précieux document a cependant augmenté, a ajouté la ministre.

L’annulation de milliers de vols prévus cet été par Air Canada et WestJet a aidé a notamment à diminuer la pression sur le système.

Plus de 808 000 demandes ont été reçues par Service Canada entre le 1er avril et le 30 juin, «ce qui représente 166 000 demandes de plus que pendant la même période en 2019, qui est l’année précédant la pandémie», explique-t-on.

Qui plus est, le gouvernement prévoit que le nombre total de demandes pour l’exercice actuel se situera à 4,3 millions, contrairement aux 2,4 millions initialement prévus.