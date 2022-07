GAUTHIER, Lorraine Harvey



À l'unité de soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg, le 18 mai 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Lorraine Harvey, épouse de monsieur Henri Gauthier. Elle était la fille de feu monsieur Wilbrod Harvey et de feu madame Blanche Tremblay. Elle demeurait à Charlesbourg et native de Sainte-Agnès-de-Charlevoix. Madame Harvey laisse dans le deuil son époux Henri Gauthier; ses enfants: Lucie (Jean-François Lessard) et Louis (Catherine Parent); ses petits-enfants: Laurent, Frédérique et Thierry; ses frères et ses sœurs: feu Ghislaine (feu Guy Boies), feu Jean-Marc (Céline Bernier), Florian (Micheline Brochu), Noëlla (Yves Carrier), Harold (Anne-Marie Guérin), Suzanne (Bruno Bouchard/feu Jocelyn Tremblay), feu Daniel (Élisabeth Tremblay), Francine (Rock Labbé) et Doris (Maurice Brodeur/feu Benoit Lavoie; son beau-frère Magella (Denise Gauthier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesà compter de 11h au complexeUne grande reconnaissance au personnel soignant de l'unité de soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour les excellents soins prodigués. L'envoi de fleurs peut être compensé par un don à l'unité de soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec G2H 5V5, 418-628-0456 ou à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca