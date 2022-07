Dans l’univers du classique

C’est sur la scène de la Maison symphonique, à la Place des Arts, que la cinéaste Chloé Robichaud a bouclé cette semaine le tournage de son prochain film, Les jours heureux, un drame qui mettra en vedette Sophie Desmarais dans la peau d’une jeune cheffe d’orchestre. Le Journal a visité le plateau mercredi.

Pendant trois jours, Chloé Robichaud a eu la chance de pouvoir s’installer avec son équipe dans la magnifique salle de la Maison symphonique pour tourner les scènes de concert de son film, en compagnie d’une soixantaine de musiciens de l’Orchestre Métropolitain et de figurants.

Les jours heureux, son troisième long métrage, suivra le parcours d’Emma, une jeune cheffe d’orchestre et étoile montante de la scène montréalaise (Sophie Desmarais) qui entretient une relation toxique avec son père et agent (campé par Sylvain Marcel).

« J’ai toujours trouvé l’univers de la musique classique très inspirant parce que c’est très cinématographique », a souligné Chloé Robichaud (Sarah préfère la course, Pays).

Photo courtoisie, Laurence Grandbois Bernard

« Je voulais montrer un personnage de fille évoluer dans ce milieu-là et devoir tranquillement apprendre à mettre la technique de côté pour aller un peu plus dans l’émotion. Je pense que j’étais capable de me projeter dans ce rôle-là parce qu’il y a des liens avec mon travail de réalisatrice. »

Sophie Desmarais, qui avait déjà travaillé avec Chloé Robichaud il y a une dizaine d’années pour Sarah préfère la course, a passé deux ans à se préparer pour ce personnage de cheffe d’orchestre.

Judicieux conseils

L’actrice a pu bénéficier des conseils précieux de Yannick Nézet-Séguin, qui participe au projet à titre de conseiller artistique et de consultant musical. Le maestro lui a notamment appris la technique et les gestuelles d’un chef d’orchestre. Dans les scènes de concert tournées cette semaine, c’est d’ailleurs elle qui dirigeait les musiciens.

Photo courtoisie, Laurence Grandbois Bernard

« Ces trois jours de concert avec l’orchestre étaient vraiment galvanisants, a confié jeudi Sophie Desmarais. Mais si j’ai pu prendre autant de plaisir à tourner ces scènes, c’est parce que je m’étais bien préparée. Sans tout le travail de préparation qu’on a fait depuis deux ans, ça aurait été un cauchemar. »

Après avoir campé un imprésario protecteur et amoureux dans Aline (la comédie librement inspirée de la vie de Céline Dion), Sylvain Marcel incarne cette fois-ci un personnage beaucoup moins aimable, en se glissant dans la peau du père et agent d’Emma.

« C’est un vrai rôle de méchant, glisse avec un sourire Sylvain Marcel. C’est le fun, ça faisait longtemps que je voulais jouer ce genre de personnage. C’est un pervers narcissique qui n’est vraiment pas fin avec sa fille. Il est abusif, pas physiquement, mais verbalement. Il y a des scènes assez savoureuses où il pète sa coche. Après avoir joué souvent des bons gars récemment, je pense que j’étais dû pour un rôle de méchant ! »

Les jours heureux met aussi en vedette Nour Belkhiria, Maude Guérin et Yves Jacques. Le film prendra l’affiche en 2023.