Comiccon de Montréal: d’Orange mécanique jusqu’à la métropole

À 79 ans, Malcom McDowell n’a pas l’intention de prendre sa retraite. Ni même de ralentir la cadence. « J’ai encore beaucoup trop de plaisir pour arrêter, voyons ! », avance l’acteur, attendu en ville dès aujourd’hui pour le Comiccon de Montréal.

« Bonjour, c’est Malcom McDowell. »

Cette voix, entendue au bout du fil, se passe tout de même d’introduction. On la reconnaîtrait entre mille, tant elle a marqué l’imaginaire des cinéphiles. Elle a été celle d’Alex DeLarge dans le classique Orange mécanique. De Caligula dans le film du même titre. Et même du docteur Samuel Loomis pour une génération entière, initiée à la saga Halloween par les relectures de Rob Zombie.

Sa feuille de route est impressionnante, jalonnée de classiques du septième art. Lorsqu’on le lui fait remarquer, on sent une modestie sincère dans sa voix.

« J’avoue que j’ai été chanceux d’avoir participé à des projets qui ont marqué les gens à ce point », avance-t-il, depuis son domicile californien.

« Mais honnêtement, j’ai fait tant de choses que j’ai tendance à en oublier », ajoute-t-il, en riant.

Pour les fans

Pas de souci sur ce plan. Car ses fans, eux, se chargent régulièrement de lui rappeler ses principaux – et nombreux – faits d’armes. Et c’est exactement ce à quoi il s’attend pour son passage au Comiccon de Montréal, de retour ce week-end après deux années de pause en raison de la pandémie.

« Évidemment, on me parle beaucoup, beaucoup d’Orange mécanique, d’If... ou de Star Trek. Mais certains m’arrivent avec des photos ou des affiches de films plus obscurs. C’est, disons, surprenant », rigole Malcom McDowell.

Tout ça, c’est de bonne guerre, précise-t-il. Et c’est avec un plaisir toujours renouvelé qu’il va à la rencontre de ses admirateurs pour signer des autographes, échanger quelques mots et poser pour une photo, ce qu’il fera jusqu’à dimanche, au Palais des congrès.

« J’aime profiter de ces occasions pour rencontrer les fans, les saluer, échanger avec eux. Parce que, après tout, c’est grâce à eux si j’ai pu avoir la carrière que j’ai. C’est la moindre des choses de leur consacrer du temps quand je peux, non ? », laisse-t-il tomber.

Encore des projets

Si Malcom McDowell passe le week-end parmi nous, il ne pourra toutefois pas étendre son séjour à Montréal. Sitôt le Comiccon bouclé, il devra mettre le cap sur Terre-Neuve pour le tournage de la seconde saison de la série canadienne Son of a Critch.

« Dans ce métier, il y a deux raisons de prendre sa retraite : soit parce que le téléphone arrête de sonner, soit parce qu’on n’arrive plus à mémoriser les textes. Et – je touche du bois – aucun des deux ne m’est encore arrivé. Je m’amuse comme au premier jour, alors je ne vois pas pourquoi j’arrêterais », confie-t-il.

♦ Le Comiccon de Montréal se déroulera de vendredi à dimanche, au Palais des congrès de Montréal.