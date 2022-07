LÉVESQUE, Alain



À l'hôpital Chauveau, le 29 juin 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Alain Lévesque, époux de dame Lise Guénard, fils de feu dame Jeannine Nadeau et de feu monsieur Edmond Lévesque. Il demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 10 juillet 2022 de 12h à 16h et sera suivi d'une célébration de la Parole au salon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Guy-Ann (Jean-François Gagné), Janie (Steeve Demers); ses enfants par alliance: Jessica Petit, Sébastien Petit (Audrey Joannette), Vincent Petit (Manon Verholleman); ses petits-enfants: Chelsey, Victoria, Loan, Isak, Kristopher, Anabelle, Mathieu, Hugo, Eliam; sa sœur Francine (Mario Simard); son frère André (Sam Ramsey); son frère de cœur Jean-René Labrie (Réjeane Thiboutot); sa belle-famille: Diane Guénard (Rosaire Cormier), Lynda Guénard Couture (feu Alain Couture), Raymond Guénard; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le gendre de feu Rachel Guénard et le beau-frère de feu Michel Guénard (Anne Brindamour) et de feu Gilles Guénard. Il laisse également dans le deuil, ses patrons et ses amis du camping, Un Air d'Été, Serge St-Pierre, Marjorie Ferrero, Conrad St-Pierre, France Couture; ses grands amis, Jacques, Solange, Pierre, Sylvie, Jean-Guy, Jeannine, Benoît, Johanne, Richard, Nancy, Pierre, France, Josée, Jeannot, Micheline, Yvan, Carmen, ainsi que tout ses amis campeurs comme il le disait si bien; ses voisins Réal et Nancy et ses anciens collègues de travail de l'incinérateur de la Ville de Québec. Un merci spécial à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de la Jacques Cartier (à domicile), particulièrement à Nadine, Kathy, Chloé Boucher, Dre Michèle Lavoie, ainsi qu'à toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau.