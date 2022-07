HARVEY, Mélanie



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus) le 4 juin 2022, à l'âge de 45 ans, est décédée madame Mélanie Harvey, fille de madame Rose-Marie Harvey et de monsieur Luc Harvey. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).Mme Harvey a été confiée à la maison funéraireLa famille vous y accueillera une heure avant la cérémonie. Mélanie reposera par la suite au columbarium du cimetière de Saint-Bernard-de-l'Isle-aux-Coudres. Mélanie laisse dans le deuil ses parents : madame Rose-Marie Harvey et monsieur Luc Harvey ; ses frères : Sébastien (Nathalie Jourdain) et Nicolas ; sa marraine Marie Harvey ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme de votre choix.