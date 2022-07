GOUPIL, Jacques



Grâce à l'institution universitaire de cardiologique et de pneumologie de Québec, j'ai pu choisir le moment précis pour m'entretenir une dernière fois avec mes proches. À l'âge de 69 ans, à l'IUCPQ, le 7 juin 2022, j'ai décidé de traverser le miroir pour prendre soin de ceux que j'ai aimés. Fils de feu Robert Goupil et de feu Yolande Aubé et natif de St-Vallier de Bellechasse, je demeurais à St-Romuald. Je confie à vos bons soins mon épouse Nicole Hains; mes enfants : Vicky Baron, Guillaume Goupil, Vincent Goupil, Alexandra Goupil (Maxime Gauvin- Tremblay); mes adorables petits-enfants : Maude Casse, Laurie Casse, Édouard Tremblay-Goupil; mes frères et sœurs : Guy (Andrée Hudon) René (Josée Marois) Jacqueline (JeanYves Nobert) Monique (Michel Fournier) Céline (Raymond Marceau) André (Hélène Laberge) Hélène (Claude Deschênes) Ginette (Réal Deschêne); mes beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean Guy Hains (feu Pauline Parent), Alain Hains (Danielle Bélanger), feu Claude Hains, Linda Hains (Henri Paul Doyon), Suzanne Hains (Gaétan Couture) Denis Hains (Josée Desmeules); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Je tiens à faire une mention spéciale afin de remercier sincèrement Louise Lessard et Patrice Dallaire qui ont été des amis toujours présents. Passez des moments de qualité avec ceux que vous aimez. J'ai été heureux et honoré de pouvoir vous compter parmi mes connaissances. La famille vous accueillera auà compter de 12 h.