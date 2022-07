GAGNÉ, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er juillet 2022, à l'âge de 71 ans et 9 mois, est décédé monsieur Michel Gagné, fils de feu monsieur Wilbrod Gagné et de feu madame Denise Deraiche. Il demeurait à Donnacona. Selon ses volontés il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances. Il a été confié auMonsieur Gagné laisse dans le deuil ses fils: Steve (Suzie Légaré) et Frédéric; ses petits-enfants: Jaymes, Gabrielle et Jayden; la mère de ses fils Andrée Rochefort; ses frères et sa belle-soeur: Blaise, feu Claude (Line Jobin); ses nièces: Sophie, Geneviève et Andréanne, plusieurs cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Claudette. Remerciement au Dre Sarah Tanguay ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca