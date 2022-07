LAPLANTE, Lise St-Pierre



Au CHSLD Paul Gilbert, le 20 juin 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lise St-Pierre, épouse de feu monsieur Gabriel Laplante. Elle était la fille de feu dame Gemma St-Pierre. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, ses 4 enfants : Sophie, François (Claudette Poulin), Catherine (Claude Plourde) et Éric; ses 7 petits-enfants : Savanah et Nikolas Laplante, Michelina et Rosina Rodighiero, Charles-Olivier (Sarah-Ève Sénéchal) et Félix Plourde, Laurence, Sandrine et Benjamin Laplante; ses neveux : Patrice et Daniel St-Pierre et leurs familles, sa filleule bien-aimée feu Caroline et la famille Duchesneau, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant des Résidences Du Précieux Sang et CHSLD Paul Gilbert pour leur humanisme, leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, Qc, G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.