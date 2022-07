MORISSETTE, Gilbert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 juin 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gilbert Morissette époux de madame Rosanne Côté et fils de feu Magella Morissette et de madame Gilberte Fournier. Il demeurait à Sainte-Claire.La famille vous accueillera auvendredi le 8 juillet 2022 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 8h30.et de là, au Columbarium du salon funéraire Roy & Rouleau inc. Sainte-Claire. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Francis (Marjorie Aubé), Karine (Samuel Marquis), Mathieu (Charlène Voyer); ses petits-enfants: Dali (Mathieu Morin), Anaïs, Éloïc, Benjamin, Joseph et sa mère Gilberte Fournier (feu Magella Morissette). Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Lucie (feu Ghislain Couture), Benoît (Micheline Pageau), Valère (Lucille Simard), Claude (Pierrette Savoie), Jacinthe, Jean-Yves (Sandra Rossignol) et Julie (Robert Paré). De la famille Côté, il était le beau-frère de: feu Marie (feu Emile Paradis), feu Louis, feu Lionel (Cécile Côté), Pierre (feu Noëlla Sanfaçon), Wilfrid (Michelle Coulombe), feu Camille (Monique Richard), feu Welly (Réjeanne Sanfaçon), Lucienne (Paul-Henri Bernard), Marcel (Raymonde Duval), Léonard (Pierrette Lachance), Monique (Paul Mazerolle), Claude, feu Guy et Jacques (Carole Lacasse). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, au Dr Archambeault et au Dr Dubreuil ainsi qu'à l'équipe SLA du CLSC de Bellechasse pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (Québec) H4P 1P7. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire