LAMBERT, Louise



"On ne voit bien qu'avec le coeur,l'essentiel est invisible pour les yeux."Saint-ExupéryÀ son domicile, le 21 juin 2022, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Louise Lambert, fille de Georgette Côté et de feu Philippe Lambert. Elle demeurait à Lévis. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sophie (Jonathan), Pierre-Luc (Mélodie) et Simon (Sabrina); ses petits-enfants: Alix, Chloé, Béatrice, Charlie, Louis-Philippe, Olivia et Alaska; ses frères et soeurs: Jacques (Line), Andrée (Fernand), Richard (Andrée), Sylvie (Serge), Hélène (Hervé), Isabelle (Pierre) et feu Suzanne; ses précieuses amies: Isabelle Roy et feu Marthe Lamy; ses anciens partenaires de vie: Luc Bouchard et feu Michel Chevrier; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tous les intervenants du CLSC de Saint-Romuald et à l'équipe des médecins qui l'ont accompagnée. La famille vous accueillera auà compter de 9h.