BRAULT, Jacques



C'est avec peine que nous vous annonçons le décès d'un pilier de la famille Brault, Jacques. Fils de feu Lucien Brault et feu Bernadette Carrier. Jacques est sereinement décédé accompagné de sa famille le 30 juin 2022 à la suite d'un long combat mené avec ténacité et positivisme. Il laisse derrière lui son épouse Claudette Jobin, ses deux garçons : Michel et Steeve (Marie-Josée Cyr et ses filles Marilou et Clara), ses deux petits-fils (Sonny et Raphaël) ainsi que la mère de ses enfants feu Lorraine Tessier, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines de la famille Tessier. Jacques quitte aussi sa fratrie : Raymond (Germaine Dionne), Richard (Gaye Grant), Céline, Suzanne (Richard Duval) et sa filleule Catherine. Ses beaux-enfants : Annik Beaudry (David Naus) et Mathieu Beaudry (Julie Gauthier) et leurs enfants : Jacob, Gabrielle ainsi qu'Alexis et Eloi. Il laisse également ses neveux et nièces avec qui il a souvent pris le temps de partager. Les souvenirs que Jacques a déposés derrière lui sont réconfortants. Il est parti, heureux de la vie qu'il a menée et partagée avec les siens. La famille vous accueillera auentre 13h et 16hLa famille tient à remercier très particulièrement : Dr Robert Delage, hémato-oncologue de l'Enfant-Jésus, ainsi que Monia Guay, infirmière pivot, et toute l'équipe pour leur gentillesse et soins attentionnés. Remerciement tout spécial pour la famille de Suzanne, Richard et Julie pour leur appui dans cette épreuve. Et principalement à Patrick Philibert pour son dévouement et la sécurité apportée à Jacques et Claudette. Aussi, un remerciement chaleureux au père Gervais Giguère.