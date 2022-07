FLAMAND, Clermont



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Clermont Flamand, survenu à Québec le 6 juin 2022, à l'âge de 81 ans. Il était le conjoint de feu Dolorès Bérubé, le fils de feu Marie-Jeanne Desgagnés et de feu Johnny Flamand. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jeannick (Linda), Josée, Carl et sa mère Diane Lavoie, Annie et Jean-Pierre Guimond; ses petits-enfants; ses frères et sœurs : Olivette (Louis Tremblay), Raymonde (feu Clément Gagnon), Maurice, Doris, Donald (Marie Beaulé), Jacques (Diane Tremblay) et Francine; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Outre sa conjointe et ses parents, il est allé rejoindre son frère et ses sœurs décédés avant lui : Lise (Clément Giguère), Laurent (Georgette Paquet) et Réjeanne (Gilles Gadouri). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel dévoué du CHSLD Côté Jardins et celui du CHSLD Yvonne Sylvain pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387, www.coeuretavc.caNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.