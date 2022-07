BARRETTE, Aline Duchesneau



À l'Hôpital du Jeffery Hale, entourée de l'amour de sa famille, le 20 juin 2022, à l'âge de 69 ans et 11 mois, est décédée dame Aline Barrette, épouse de monsieur Jean-Jacques Duchesneau, fille de feu monsieur Lucien Barrette et feu dame Lucille Drapeau. Elle demeurait à Québec, arrondissement Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son époux Jean-Jacques, elle laisse dans le deuil ses 3 enfants : Steve (Karine Plante), Michel (Julie Hébert), Maryline (Rémi Dugas); ses petits-enfants adorés : Alyson, Ariane, Jennifer, Francis, Sarah-Eve, Jérémy, Magalie; ses frères et sœurs : feu Jacques (Sylvie Cadorette), feu Yolande (Alain Potvin), feu Yvon, Lucien Junior, Nicole (Fabien Dionne); sa belle-famille : feu Georgette Tremblay ( Feu Maurice L'Hebreux); feu Lise Duchesneau (feu Jean-Louis Drapeau), Anne-Marie Duchesneau (Joël Émond); sa tante Pauline Barrette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'équipe de soutien à domicile des soins palliatifs du CLSC Orléans Beauport pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les Funérailles sont sous la direction de