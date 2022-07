La fin des haricots pour Jean Charest ?

Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini, mais l’exclusion de Patrick Brown de la course à la direction du Parti conservateur rend la victoire de Pierre Poilievre encore plus probable.

Et celle de Jean Charest encore plus invraisemblable.

C’est mathématique.

Le parti compte à l’heure actuelle autour de 650 000 membres.

Pierre Poilievre en aurait recruté à lui seul quelque 315 000, lui qui était déjà très populaire parmi la base du parti que formaient environ les 150 000 membres avant la course.

Une victoire au premier tour avec 50 % +1 des voix exprimées est donc très probable.

Cela laisse une marge de manœuvre infinitésimale aux autres candidats.

Déjà que l’ex-premier ministre du Québec devait produire un petit miracle.

L’ex-stratège politique conservateur aguerri Yan Plante comparait l’opération Charest dans cette course au sauvetage de la mission Apollo 13, dont les chances de succès étaient minuscules.

C’était avant ce scandale.

« Le départ de Brown avantage par défaut Poilievre », m’a-t-il dit hier.

Certains diront que Jean Charest aura toute la liberté d’incarner à lui seul le discours « anyboby but Poilievre », maintenant que Brown est parti.

Mais M. Charest, de façon réaliste, avait besoin des deuxièmes choix des partisans de son ami Brown pour l’emporter.

Ce dernier aurait vendu plus de 100 000 cartes de membre. Il y a fort à parier qu’un bon nombre d’entre eux ne voteront tout simplement pas.

De toute façon, l’alliance informelle entre les deux candidats n’avait rien de bien solide.

Les députés qui ont quitté le navire Brown dans les dernières semaines ont rejoint celui de Pierre Poilievre, et non celui de M. Charest.

Ce n’est pas bon signe pour la suite des choses.

Allégations sérieuses

Si le départ de Patrick Brown est une bonne nouvelle pour Pierre Poilievre, on ne peut pas en dire autant pour le parti lui-même.

Les attaques vicieuses et personnelles ont marqué cette course qui prend un autre tournant inattendu avec l’expulsion de M. Brown sous des motifs très sérieux.

Le clan du maire de Brampton, réputé pour avoir l’éthique élastique, aurait utilisé une compagnie pour payer des employés travaillant sur sa campagne.

Ces allégations sont potentiellement criminelles.

Jean Charest fait bien de demander de la transparence, pour le bien du parti.

Ce serait bien de savoir, entre autres, pourquoi l’expulsion de Brown n’a pas fait l’unanimité sur le panel du Comité organisateur de la course (six ont voté contre, et 11 pour).

Ce dernier a crié au complot visant à favoriser le meneur.

Or, l’intégrité de ce panel est remis en question par à peu près personne. On ne peut en dire autant de Brown lui-même, qui accumule les scandales éthique.

Dur pour le moral

Il n’en reste pas moins que l’éjection de Brown fait mal aux espoirs de victoire de Charest, mais aussi à son moral.

Combien de fois a-t-il dû se sentir seul dans cette course ? Au moins chaque fois qu’il conspuait le convoi de la liberté devant des foules de partisans conservateurs, c’est-à-dire très souvent.

M. Charest veut être le candidat de la loi et l’ordre, dans un parti de plus en plus à l’aise dans le désordre.

L’affaire Brown ne fait qu’en rajouter une couche.

Pendant ce temps, les libéraux prennent des notes, et le cahier se remplit bien.