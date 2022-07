La meilleure poutine est à... Yamachiche!

La meilleure poutine se trouve à Yamachiche, en Mauricie.

C’est du moins ce qu’a déterminé un TikTokeur dans une vidéo publiée le 24 juin dernier. Ce dernier a parcouru la province à la recherche des meilleures poutines.

Depuis, les curieux d’un peu partout au Québec, et ailleurs au pays, affluent à la ferme Les Couleurs de la terre pour goutter le met qui s’est vu remettre la note de 10 sur 10.

Qu’est-ce qui fait le succès de cette poutine? La patate, selon la copropriétaire.

«À notre humble avis, la pomme de terre est souvent négligée un peu dans la poutine.Donc nous, on va utiliser vraiment des variétés qui vont bien fritter. Une frite qui va rester le plus doré et le plus croustillant possible, qui ne va pas s’imbiber d’huile, donc on ne veut pas des frites molles et graisseuses», affirme Patricia Claveau à TVA Nouvelles.

Si la ferme accueille habituellement environ 200 à 300 personnes par jour, du jeudi au dimanche, le nombre de visiteurs est passé à 2000 clients par jour depuis la publication de @niko.atsaidis.

L’entreprise a d’ailleurs dû rajuster sa commande de fromage pour répondre à la demande.

Toute la famille a aussi mis la main à la pâte pour pallier le manque de main-d’œuvre.

«Normalement, une personne a le temps de faire plusieurs choses, tandis que là, chaque personne faisait une chose, soit laver de la vaisselle, blanchir des patates, couper des patates ou préparer les poutines ou servir les poutines», explique Guy Fradette, copropriétaire de la ferme.

Près de deux semaines après la publication TikTok, les amateurs de poutine sont encore au rendez-vous, jeudi, pour découvrir «la meilleure poutine».