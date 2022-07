Lance Stroll veut se racheter au sprint

Le Grand Prix d’Autriche est l’une des trois épreuves de la saison 2022 de Formule 1 à utiliser la course sprint. À Imola, en avril, ce format n’avait pas réussi à Lance Stroll, qui espère faire mieux sur le Red Bull Ring ce week-end.

En Italie, le Québécois avait dû se contenter de la 16e place au terme du sprint, qu’il avait amorcé du 15e rang. Il avait néanmoins terminé 10e à la course de dimanche.

Avec de meilleures qualifications et quelques places gagnées au sprint, le pilote de l’écurie Aston Martin pourrait y aller de l’une de ses bonnes performances de la campagne.

Dernièrement, Stroll a compensé ses piètres performances en qualification avec plusieurs dépassements en course. Il a terminé 10e à Montréal et 11e à Silverstone, et il s’amène ainsi en Autriche avec un peu de confiance.

«C’est un circuit court et amusant, rapide et sans relâche. Vous poussez toujours à la limite pour maximiser le temps au tour, a expliqué Stroll, mercredi, ses propos étant repris par le site Next-Gen Auto. J’y ai obtenu quelques bons résultats ces dernières années et j’ai la sensation que nous pouvons y faire quelque chose de bien si nous connaissons un week-end propre.»

Au Red Bull Ring de Spielberg, le jeune homme de 23 ans a terminé huitième et septième lors des deux plus récentes éditions du Grand Prix de Styrie.

«Il est plus facile d’y dépasser qu’à Imola, le circuit qui avait accueilli le dernier sprint. J’espère donc voir davantage d’action ce samedi après-midi», a indiqué Stroll.