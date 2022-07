Canadien: Alexander Romanov s'en va, Kirby Dach s'amène à Montréal

Le directeur général du Canadien de Montréal Kent Hughes en met plein la vue à son premier repêchage dans ses nouvelles fonctions, lui qui a mis la main sur Kirby Dach dans un échange à trois équipes avec les Blackhawks de Chicago et les Islanders de New York, jeudi, quelques minutes à peine après avoir sélectionné le Slovaque Juraj Slafkovsky avec le tout premier choix de l’encan amateur.

• À lire aussi: Tous les choix de premier tour du repêchage de la LNH

• À lire aussi: Premier choix du repêchage: le Canadien opte pour l’attaquant Juraj Slafkovsky

Alors que le Kraken de Seattle s’apprêtait à prononcer le nom de leur nouvel espoir avec le quatrième tour de parole, le commissaire Gary Bettman s’est présenté devant le micro pour annoncer deux transactions, chacune impliquant le CH.

Le Tricolore a d’abord envoyé Alexander Romanov et le 98e choix au total aux Islanders, en retour de la 13e sélection, puis Hughes a immédiatement envoyé ce choix, avec le 66e, aux Blackhawks, en retour de Kirby Dach.

Choisi par la formation de l’Illinois avec le troisième tour de parole en 2019, après Jack Hughes (Devils du New Jersey) et Kaapo Kakko (Rangers de New York), Dach compte 59 points en 152 duels.