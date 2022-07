Les Maple Leafs se débarrassent de Mrazek

Après avoir échangé Alex DeBrincat et Kirby Dach plus tôt jeudi, le directeur général des Blackhawks de Chicago, Kyle Davidson, est resté actif en cette soirée de repêchage en acquérant les services du gardien des Maple Leafs de Toronto Petr Mrazek.

La formation ontarienne a payé cher pour se débarrasser du portier tchèque de 30 ans, donnant également le 25e choix de l’encan pour la 38e sélection. Le salaire de 3,8 millions $ de Mrazek jusqu’en 2023-2024 était devenu un fardeau sur la masse des Leafs, qui seront vraisemblablement à la recherche d’un gardien pendant la saison morte.

Mrazek a disputé une seule saison à Toronto, montrant une fiche de 12-6-0, une moyenne de buts alloués de 3,34 et un taux d’efficacité de ,888. En carrière, il a également porté l’uniforme des Red Wings de Detroit, des Flyers de Philadelphie et des Hurricanes de la Caroline.

Avec le 25e choix au repêchage, les Blackhawks ont sélectionné le défenseur des Black Hawks de Waterloo, dans l’USHL, Sam Rinzel.

Kassian est un Coyote

Les Coyotes de l’Arizona en ont aussi profité pour grimper de quelques échelons en acceptant de prendre le contrat de Zack Kassian, des Oilers d’Edmonton.

La formation du désert devait parler au 32e rang, mais elle a plutôt obtenu le 29e choix et a repêché le défenseur des Voltigeurs de Drummondville Maveric Lamoureux. Ils ont aussi ajouté des sélections de troisième tour en 2024 et de deuxième ronde en 2025.

Kassian a encore deux ans à écouler à son contrat de quatre ans et 12,8 millions $. Il a amassé 19 points en 58 matchs la saison dernière avec les Oilers. Il s’agissait de la septième saison en Alberta du vétéran de plus de 600 matchs, qui a aussi défendu les couleurs des Sabres de Buffalo et des Canucks de Vancouver.