L'indignation à géométrie variable de QS

Ainsi, Gabriel Nadeau-Dubois et Québec solidaire luttent pour que les Québécoises voilées qui veulent devenir juges, avocates, policières, enseignantes ou gardiennes de prison puissent continuer de porter leur voile au travail.

J’ai une question, une seule à poser aux membres de QS : on vous entend beaucoup dénoncer – à juste titre – la récente décision de la Cour suprême américaine concernant l’avortement.

Mais pourquoi gardez-vous le silence lorsque des citoyennes de pays musulmans sont arrêtées et emprisonnées parce qu’elles refusent de porter le voile ?

Ces arrestations ne sont-elles pas une attaque tout aussi révoltante contre les droits des femmes ?

Aussi rétrogrades que les positions antiavortement des juges républicains de la Cour suprême américaine ?

Pourquoi vous ne dites rien ?

INDIGNATION SÉLECTIVE

Le 1er février 2018, une trentaine de femmes ont été arrêtées en Iran après avoir retiré leur voile en public pour protester contre son port obligatoire dans le pays.

Les mollahs les ont accusées d’avoir « perturbé l’ordre social ».

Tout ça, parce que ces femmes voulaient montrer leurs cheveux...

Ces militantes courageuses portaient un bracelet vert, couleur symbole de la résistance, utilisé par le mouvement des libertés civiles en révolte contre le pouvoir des mollahs.

Afin d’appuyer ces femmes qui ont été jetées en prison, des dizaines d’autres Iraniennes ont décidé de se photographier sans voile, mettant ainsi leur sécurité en danger.

Vous avez dit quoi, à QS, là-dessus ?

Avez-vous pris position sur la question, monsieur Nadeau-Dubois et madame Massé ? Avez-vous appuyé le droit de ces femmes À NE PAS porter le voile ?

Hein ? Quoi ? Approchez-vous, je ne vous entends pas...

Quoi ? Vous n’avez rien dit ?

C’est bien ce que je pensais...

Quand c’est le temps de défendre le droit de porter le voile, ça, oui, on vous entend, haut et fort en plus.

Mais quand vient le temps de défendre le droit de ne pas le porter, c’est drôle, hein, mais vous avez toujours quelque chose de plus important à faire...

Soudainement, c’est silence radio.

QS n’a pas d’opinion sur la question...

Vous êtes partis prendre votre Bovril.

CERTAINS INTÉGRISMES SONT ACCEPTABLES ?

Quand c’est le temps de dénoncer l’extrémisme religieux des républicains américains, la gauche est là.

Mais l’extrémisme religieux des Iraniens ? L’extrémisme religieux des Saoudiens ? L’extrémisme religieux du régime qatarien ?

L’extrémisme religieux de certains organismes musulmans canadiens, qui appuient la charia ?

L’extrémisme religieux de certains imams qui, ici même, au Québec et au Canada, affirment que toutes les femmes devraient être voilées, même les fillettes ?

Cet extrémisme religieux là ne mériterait-il pas AUSSI d’être dénoncé par vos troupes, chers amis de QS ? Dans des termes aussi tranchés que ceux que vous utilisez pour dénoncer l’extrémisme religieux de certains conservateurs canadiens ?

Pourquoi votre indignation est-elle sélective ? Pourquoi n’hésitez-vous jamais à dénoncer l’intégrisme religieux chrétien, mais jamais l’intégrisme religieux musulman ?

Parce que les chrétiens sont blancs, c’est ça ? Et que les musulmans sont en grande majorité des personnes « racisées » ?

Si vous étiez vraiment contre les régimes patriarcaux, vous les dénonceriez tous. Si vous étiez vraiment contre les intégrismes religieux qui méprisent les droits des femmes, vous les dénonceriez tous.

Ça s’appelle être cohérent.