P-A Méthot va animer la téléréalité «Cœur de trucker»

P-A Méthot va animer Cœur de trucker, téléréalité dans laquelle quatre camionneurs et camionneuses vont tenter de trouver la perle rare, qui sera prête à composer avec des horaires atypiques et des absences prolongées.

Produite par Attraction, cette première téléréalité d’Unis TV est un concept bien de chez nous. Les 10 épisodes d’une heure, que l’on pourra voir à compter du printemps prochain, vont nous montrer que le quotidien de camionneurs. Les candidats pourront, dit-on, rencontrer des gens qui sont prêts à s’engager avec eux, malgré leurs horaires atypiques et leurs absences souvent prolongées. Les rencontres se passeront sur les routes à travers le pays, en espérant que l'exercice ne soit pas trop cahoteux.

PHOTO COURTOISIE

Sept candidats ont été retenus et leurs profils sont disponibles en ligne. Les quatre parmi eux qui auront suscité le plus d’intérêt se retrouveront à la télé. Les candidats sont Coraly, 21 ans, de Lac-Mégantic (Estrie), Dany, 30 ans, d’Ancienne-Lorette (Capitale-Nationale), Jonathan, 28 ans, de Saint-Damase (Montérégie), Régis, 26 ans, d’Amqui (Bas-Saint-Laurent), Keven, 27 ans, de Sainte-Brigitte-des-Saults (Centre-du-Québec), Jean-Guy Junior, 41 ans, de Sainte-Sophie (Laurentides) et Dominique, 50 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu (Montérégie).

Attraction leur cherche actuellement des prétendants. Les célibataires peuvent s’inscrire en ligne en cliquant ici.