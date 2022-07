Pour la jeunesse des Îles

Le souper-bénéfice de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation a permis à 800 personnes de Québec et Montréal, le 10 juin dernier, de déguster de délicieux homards (1760 au total) des Îles-de-la-Madeleine, mais il a surtout permis de générer un bénéfice record de 274 000 $. Coprésidé par Geneviève Dugré, vice-présidente, exploitation de détail chez Sobeys, et Philippe Jetté, président et chef de la direction chez Cogeco, cet événement a été marqué par une mobilisation extraordinaire des partenaires, donateurs, participants et bénévoles, qui ont tous à cœur l’éducation de la jeunesse des Îles-de-la-Madeleine. Les bénéfices de ce souper permettront, d’une part, de verser des bourses d’études à des étudiants madelinots qui doivent quitter l’archipel à la fin de l’été pour poursuivre leur parcours scolaire et, d’autre part, de soutenir une quinzaine de projets dans les écoles de l’archipel afin d’encourager la réussite et la persévérance scolaires.

Go Guylaine, go

Photo courtoisie

Guylaine Martin, directrice de la Fondation du Cégep Limoilou, est fin prête pour le Tour CIBC Charles-Bruneau qui se tient aujourd’hui et demain, alors que les 54 cyclistes partiront du CHU de Québec et rouleront 300 km en deux jours pour aller en rejoindre 1000 autres à Boucherville. Guy a pu compter, lors de sa collecte de fonds pour le Tour, sur de précieux partenaires et commanditaires, dont Lévis Chrysler. Sur la photo, Guylaine est entourée des deux propriétaires de Lévis Chrysler, David Boucher, à gauche, et Jean Gosselin.

Expert reconnu en technologies

Photo courtoisie

Novatize, firme spécialisée en commerce électronique basée à Québec, m’annonce la nomination de Jean-François Bergeron (photo), une référence dans le secteur des technologies à Québec, à titre de vice-président des technologies. Jean-François Bergeron a œuvré auparavant sur des projets d’importance pour Québecor et pour l’entreprise Creaform. Cumulant plus d’une quinzaine d’années d’expérience, il est également le cofondateur de la plateforme collaborative pour voyageurs Vaolo. Son rôle au sein de l’équipe de Novatize sera d’assurer la mise en place d’une vision commune et de structurer la croissance des opérations technologiques. Novatize a connu une croissance exceptionnelle, le chiffre d’affaires ayant triplé dans les deux dernières années. L’entreprise compte maintenant plus de 60 employés et accompagne plus de 120 clients en Amérique du Nord.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 7 juillet 2021. Le président haïtien Jovenel Moïse (photo) est assassiné dans sa résidence de Piétonville. La nouvelle de l'assassinat du président est annoncée le lendemain même par le premier ministre, Claude Joseph, lors d'une allocution à la nation au cours de laquelle il déclare l'état de siège sur tout le territoire.

