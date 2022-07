PQ: la mairesse de Sainte-Marie-Salomé comme successeure éventuelle à Véronique Hivon

La députée péquiste Véronique Hivon, accompagnée de membres de son exécutif de comté, a présenté officiellement jeudi matin la candidate qu’elle voudrait voir lui succéder comme représentante de la circonscription de Joliette.

C’est sur Véronique Venne, mairesse de Sainte-Marie-Salomé et directrice du Centre régional universitaire de Lanaudière, que Mme Hivon mise.

«En avril dernier, quand j'ai annoncé mon intention de ne pas solliciter un cinquième mandat, j'ai invité la relève à se manifester, a dit la députée sortante devant les médias. Véronique Venne incarne exactement la relève dont on rêve, allumée, engagée, audacieuse. Je suis vraiment comblée de voir ce que j'ai souhaité se réaliser. C'est pour moi un très grand bonheur de savoir que je vais lui céder le flambeau, je suis derrière elle à 200%.»

Geneviève Quessy/ AGENCE QMI

Mme Venne, qui est âgée de 40 ans, est mairesse de Sainte-Marie-Salomé, une municipalité de la région de Lanaudière, depuis 2013. Très engagée dans la communauté à plusieurs niveaux, elle a notamment occupé des postes importants au Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm ainsi que dans plusieurs organisations environnementales et culturelles. Plus récemment, elle a été nommée à la direction du Centre régional universitaire de Lanaudière.

«Je fais le saut en politique québécoise pour continuer à faire avancer des idées qui me sont chères, en aménagement du territoire, pour la justice sociale, pour l’accessibilité à l’éducation supérieure en régions, pour le rayonnement et l’accès à la culture, pour la langue, pour l’action climatique, a affirmé la candidate. Le parti qui porte la vision et propose les actions les plus fortes, les plus cohérentes, les plus crédibles, dans tous ces domaines, c’est le Parti Québécois. C'est une vraie chance de pouvoir se présenter pour un parti qui me ressemble et qui me permettra d'être moi-même.»

Mme Venne entend mettre de côté son mandat de mairesse le temps de faire campagne pour se faire élire, d'abord comme candidate officielle du Parti Québécois à l'assemblée d'investiture qui devrait se tenir au courant du mois d'août, puis aux élections générales du 3 octobre, pour remplacer Véronique Hivon, à titre de députée de Joliette.

Geneviève Quessy/ AGENCE QMI

La présidente de l'exécutif du Parti Québécois de Joliette, Thérèse Chaput, a fait part de son appui total à Mme Venne. «Comme avec Véronique Hivon il y a 14 ans, on a encore eu le coup de foudre cette fois-ci avec Véronique Venne. On a su tout de suite que c'est elle qu'il nous fallait, humaine, à l'écoute. On ne veut pas de quelqu'un qui fait de la politique pour se faire voir, ici à Joliette! Tout l'exécutif l'appuie unanimement.»

Rappelons que Véronique Hivon, députée de Joliette pour le Parti Québécois depuis 2008, a annoncé dernièrement qu'elle ne se présenterait pas aux prochaines élections. Elle a été ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse, ministre responsable du dossier Mourir dans la dignité et ministre responsable de la région de Lanaudière. En plus d'avoir porté le dossier de l'aide médicale à mourir, elle a piloté le projet du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelle et conjugale.

Mme Hivon entend continuer à s'impliquer. «Je souhaite me laisser du temps pour penser à la suite des choses, mais il est certain que je vais demeurer militante et que je compte continuer à m'impliquer, d'une autre façon.»