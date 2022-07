Trudeau n’a plus envie de gouverner

L’arrivée de Justin Trudeau au pouvoir marquait un changement important après l’ère Stephen Harper. Plus son prédécesseur nous semblait froid et n’ayant que peu ou pas d’émotions, plus Justin Trudeau se distinguait par son humanisme, sa proximité avec les Canadiens et sa propension à ne jamais retenir ses larmes, peu importe le forum.

Qu’on aime ou non le style de Justin Trudeau de 2015, on le trouvait rafraîchissant dans sa détermination, sa fougue et sa persévérance. Vous souvenez-vous du premier ministre qui était sur le tarmac de l’avion amenant des réfugiés syriens, leur souhaitant la bienvenue?

Où était-il lorsqu’une crise similaire s’est déclarée en Afghanistan d’abord et en Ukraine ensuite?

Vous souvenez-vous du premier ministre qui a pris la parole en 2017 devant l’Assemblée générale des Nations unies pour lancer un appel à la réconciliation avec les peuples autochtones et dénoncer «la grande faillite» du Canada à ce sujet?

Où était-il lors de la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones, le 30 septembre dernier?

Vous souvenez-vous du premier ministre qui a développé une vraie amitié avec Barack Obama, une sorte de bromance qui a contribué à renforcer les relations avec notre plus grand allié économique, politique et militaire?

Où était-il lorsque l’administration Biden maintenait la fermeture des frontières, même lorsque la nôtre était ouverte aux Américains, sans expliquer ce refus de réciprocité qui témoigne de la dégradation de la proximité avec la Maison-Blanche?

Ces interrogations découlent d’un constat: on n'a plus le premier ministre que l’on avait. Depuis plusieurs mois Justin Trudeau semble être aux abonnés absents. Les crises secouent nos communautés: aéroports, passeports, immigration, défense et inflation, et nous n’avons pas l’impression d’avoir un pilote à bord. La question principale est donc la suivante: a-t-il toujours envie de gérer le pays?