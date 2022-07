Ommnium Québec Célébrités: un nouveau nom, mais le même but

Après deux années d’absence en raison de la pandémie, le Tournoi de golf des Anciens Nordiques était de retour aujourd'hui, mais cette fois, au Club de golf de Cap-Rouge et sous le nom d’Omnium Québec Célébrités.

Plusieurs ex-joueurs du Fleurdelisé y étaient, dont Alain Côté et Dave Pichette, comme c’est la coutume depuis 2010.

Mais il y avait aussi d’autres têtes d’affiche du milieu sportif de Québec, comme l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval, Glen Constantin, l’ancien défenseur des Remparts Marc-Édouard Vlasic, ainsi que la planchiste et médaillée olympique Laurie Blouin.

« On a toujours le même plaisir d’organiser un tournoi pour la Fondation Maurice-Tanguay. Mais maintenant, comme il y en a moins [d’ex-Nordiques] qu’il y en avait, on a un mélange de sportifs pour que chaque quatuor soit accompagné d’une célébrité », a expliqué aujourd'hui Jacques Tanguay, qui jouait en compagnie de Patrick Roy.

80 000 $ pour les enfants

Les fonds amassés lors de l’événement viennent en aide aux enfants ayant des besoins particuliers. Ce sont 80 000 $ qui ont été récoltés lors de cette édition, qui regroupait 25 personnalités sportives et 155 membres de la communauté des affaires.

« Depuis les deux dernières années, les demandes sont en augmentation et il y a beaucoup de détresse psychologique, a noté Olivier Tanguay, le directeur général de la Fondation Maurice-Tanguay. C’est grâce à des événements comme celui-ci et aux gens qui participent qu’on peut leur venir en aide. »

Ce tournoi était aussi le premier disputé depuis le décès de Maurice Tanguay, en février 2021.

« Notre but est de perpétuer ce qu’il a créé », a déclaré son fils Jacques, lors de la remise du chèque.