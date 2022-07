Un petit trésor de camping sur la Côte-Nord

LAC WALKER | Un séjour de pêche dans la réserve de Port-Cartier–Sept-Îles vous fera découvrir le lac le plus profond du Québec, mais aussi une nature unique, avec ses falaises et ses forêts qui s’étendent à perte de vue. Vous allez découvrir la richesse de la Côte-Nord.

« Venir camper chez nous, c’est découvrir la nature, les très belles plages et les activités que l’on peut réaliser en pleine nature, explique le directeur de la réserve, Danny Bacon. Durant les deux années de la pandémie, le camping était rempli de gens de l’extérieur, qui ont vite observé la richesse naturelle que nous avions. Ils provenaient de partout au Québec. Une fois les restrictions levées, quelques-uns sont revenus nous voir pour découvrir et apprécier encore plus nos beautés naturelles. »

Le camping de 55 places est situé sur les bords du lac Walker, à 28 km de la ville de Port-Cartier. Les emplacements comptent deux services, soit l’eau et les égouts. Il n’y a pas d’électricité dans le secteur. Les campeurs ont accès à un bloc sanitaire.

La route forestière qui mène au site se fait très bien avec tous les types d’équipement. Sur le site, on retrouve aussi deux prêts-à-camper, du type Étoile, qui sont très bien situés pour vous permettre d’admirer le lac et sa nature. Ils sont entièrement équipés, avec tout ce qu’il faut pour rendre le séjour de quatre personnes très agréable.

Plus au nord, dans le secteur du lac Arthur, il y a aussi un camping de 30 places, sans services, avec un bloc sanitaire.

Camper sur ce site unique vous donne accès au lac Walker, qui s’étend entre les montagnes sur plus de 30 km. Il se situe au centre d’une vallée glaciaire.

En naviguant sur cet immense plan d’eau, vous allez découvrir toute la force de la nature qui a taillé les imposantes falaises de rock, au pied desquelles on se sent bien petit. Elles sont remarquables et plongent vers des profondeurs imposantes dans ce lac qui est le plus profond du Québec.

LES ACTIVITÉS

Sur le site, vous pouvez tout d’abord profiter d’une plage impressionnante, un paysage typique de la Côte-Nord.

Pour les amateurs d’activités nautiques, vous serez servis, alors que vous aurez la possibilité de faire du kayak, du pédalo et même de la planche à pagaie. Tout a été pensé pour vous offrir un séjour très intéressant.

Si vous avez l’âme d’un randonneur, vous aurez l’occasion de grimper sur plusieurs hauts sommets autour du lac, dont certains vous offrent une vue sur toute la région. Vous pourrez même apercevoir Port-Cartier et Sept-Îles. C’est vraiment spectaculaire.

Comme ce camping n’est pas très loin de la civilisation, il vous sera possible de retourner vers Port-Cartier ou même vers Sept-Îles, où vous pourrez faire des découvertes intéressantes et profiter des attraits de ces deux villes nord-côtières.

Un point important à souligner, c’est le décor qui vous accompagne tout au long de la route vous menant à la réserve. Une fois passé Baie-Comeau, vous allez découvrir une série de villages qui sont en contact constant avec le golfe du Saint-Laurent. D’immenses plages s’étirent le long de la côte. C’est à ce moment-là que l’on prend conscience de l’immensité du Québec et de la diversité de son territoire.

Pour en savoir plus sur les coûts et les disponibilités de séjour, vous pouvez communiquer avec le bureau de la réserve au 418 766-2524. Vous pouvez aussi communiquer avec l’accueil du lac Walker au 581 824-1008.

Prudence sur la route

Lors d’un séjour dans cette réserve, on peut prendre le temps de découvrir la nature singulière de la Côte-Nord. Sur les bords du lac Walker, au-devant des chalets et du camping, il y a d’immenses plages de sable fin, des plages qui n’ont rien à envier à celles du Sud.

Les montagnes, les falaises, la vallée glaciaire de la rivière MacDonald, tous ces panoramas sont à couper le souffle. On peut alors découvrir la nature de ce coin unique du Québec. On peut voir les traces laissées par les glaciers et surtout la force qui se dégage de tout ce décor. Plusieurs sentiers de randonnée vous mèneront vers les sommets. Il ne faut pas oublier l’accueil chaleureux des habitants de ce coin de pays.

Si vous désirez découvrir la réserve et ses charmes, vous pouvez vous rendre sur le site web suivant : sepaq.com, sous l’onglet « réserve Port-Cartier–Sept-Îles », ou encore téléphoner directement à l’accueil de la réserve à Port-Cartier au 418 766-2524. Plusieurs aventures vous attendent !

