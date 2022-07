Un repêchage à la mémoire de Bryan Marchment

Le décès soudain de Bryan Marchment, survenu à Montréal mercredi, laisse les employés des Sharks de San Jose dans un état étrange pour le repêchage qui se poursuivra jusqu’à vendredi au Centre Bell.

«Je leur ai donné l’occasion de se regrouper et d’avoir du temps pour eux afin d’entamer un processus de deuil, a indiqué le nouveau directeur général des Sharks, Mike Grier, dans une entrevue accordée au Mercury News. Je sais que "Mush" aurait voulu qu’on retourne au travail et qu’on fasse de notre mieux. Il aurait voulu qu’on ait le meilleur repêchage possible. Ainsi, on retourne au boulot.»

Marchment, 53 ans, était recruteur pour les Sharks. L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel. Les causes de son décès demeurent inconnues.

Pour Grier, il s’agit d’un début de mandat pour le moins difficile à titre de directeur général, lui qui est d’ailleurs devenu, mardi, le premier Noir à décrocher un tel poste dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey.

«Ça brise le cœur de plusieurs personnes au sein de notre organisation : nos joueurs, notre personnel et nos employés, avait précédemment témoigné Grier, qui avait lui-même évolué avec Marchment avec les Oilers d’Edmonton, en début de carrière. Bryan a touché bien des gens.»

Parmi les proches éplorés, il faut compter son fils Mason qui, lors des deux récentes saisons, a évolué avec les Panthers de la Floride. Il laisse aussi dans le deuil sa femme Kim et sa fille Logan.