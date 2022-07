Une finale entre Ons Jabeur et Elena Rybakina à Wimbledon

On connaît maintenant les finalistes de la finale féminine de Wimbledon qui aura lieu samedi. Elena Rybakina croisera le fer avec Ons Jabeur sur le central du All England Lawn Tennis & Croquet Club.

• À lire aussi: Une défaite et une valise perdue pour Jaden Weekes

• À lire aussi: Djokovic l’emporte à l’arraché

Rybakina, 17e favorite, a signé une victoire convaincante contre la championne de Wimbledon en 2019, Simona Halep, en deux manches identiques de 6-3, jeudi.

Pour Rybakina, il s’agira d’une première participation en finale d’un tournoi du Grand Chelem. À l’âge de 23 ans, elle deviendra la plus jeune finaliste à Wimbledon depuis l’Espagnole Garbiñe Muguruza en 2015.

Encore une fois, c’est sa puissance en fond de terrain et son service qui ont fait la différence. Elle est parvenue à bousculer son adversaire qui était plus expérimentée. Elle mérite pleinement sa victoire.

AFP

Pour sa part, Halep s’est tirée dans le pied avec neuf doubles fautes durant ce match tout en étant brisée à quatre reprises. Avec un tel rendement, il était impensable qu’elle puisse réussir une remontée contre une Rybakina en pleine possession de ses moyens.

«J’ai joué du tennis solide, a mentionné Rybakina. Tout s’est bien déroulé. Lors des matchs précédents, j’ai eu des hauts et des bas. Aujourd’hui, même si j’ai perdu quelques points, j’étais très concentrée. Je suis très heureuse de mon résultat.»

Si Rybakina l’emporte, on pourrait assister à une scène spéciale. Elle est née et elle a passé les 19 premières années de sa vie en Russie. Elle défend les couleurs du Kazakhstan depuis 2018.

Jabeur vient à bout de Maria

En finale, Rybakina affrontera la troisième favorite, Ons Jabeur. Celle-ci l’a emporté 6-2, 3-6 et 6-1 contre la surprenante Tatjana Maria. Du même coup, la Tunisienne est devenue la première joueuse africaine à obtenir son billet pour une finale du Grand Chelem.

Ce ne fut pas facile. Maria, qui a connu un parcours fabuleux à Wimbledon, lui a arraché une manche. Toutefois, lors de la dernière, Maria n’a pas fait le poids devant le jeu solide de Jabeur.

«C’est incroyable de me retrouver en finale, a mentionné Jabeur. C’est le résultat que j’espérais. Il me reste un match et une étape à franchir pour obtenir le titre.»

À la fin de la rencontre, on a été témoin d’une belle scène. Jabeur a invité Maria sur le terrain afin que la foule du central lui rendre hommage pour son beau parcours en sol londonien. Les deux sont de bonnes amies sur le circuit.

«Il mérite beaucoup de respect pour la façon qu’elle a joué et qu’elle s’est battue, a expliqué la Tunisienne. Elle a participé à sa première demi-finale. Si je ne l’avais pas vu avec ses deux enfants, je n’aurais jamais cru qu’elle avait des enfants.

«C’est incroyable de la façon qu’elle se déplace sur le terrain. C’est inspirant pour les autres femmes.»

Source d’inspiration

Jabeur est aussi une source d’inspiration pour les femmes de son pays et de celles de l’Afrique.

«Je parle souvent de la Tunisie. Je veux être un modèle pour les prochaines générations. La Tunisie est connectée au monde arabe. On veut voir plus de joueurs de cette région du monde.

«Ce n’est pas comme l’Europe ou les autres pays. Je crois que nous ne croyons pas assez en nos chances que nous pouvons y arriver. J’essaye seulement de démontrer le contraire.»