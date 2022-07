Vente de Produits forestiers Résolu: la dernière d’une longue série de pertes de contrôle

La vente de Produits forestiers Résolu – anciennement Abitibi-Price – n’est que le dernier exemple d’une longue série de grandes entreprises forestières du Québec passées récemment aux mains d’intérêts de l’extérieur de la province.

La précédente date de février dernier, Eacom Timber Corporation a vendu ses neuf usines et scieries du Québec et de l’Ontario à Interfor Corporation, de la Colombie-Britannique. L’entreprise, cotée à la Bourse de Toronto, aura payé 490 M$ pour acquérir les propriétés d’Eacom, dont les anciennes scieries de Domtar de Val-d’Or et Matagami, achetées en 2010.

Domtar l’an dernier

Domtar, autre papetière centenaire du Québec – sa fondation remonte à 1848 –, a été vendue l’an dernier pour 3 milliards $ US à Paper Excellence, cette même entreprise qui vient d’avaler Résolu. Cette entreprise, rappelons-le, est la propriété d’un riche indonésien (Jackson Widjaja).

Enfin, la même année (2021), Green First, également de la Colombie-Britannique, a acheté un chapelet de sept scieries et usines de papier journal du Québec et de l’Ontario des mains de l’américaine Rayonier Advanced Material, pour 267 M$.

Ces installations avaient été acquises par Rayonier, à peine quatre ans plus tôt (2017), dans le cadre d’une transaction visant l’acquisition de l’essentiel des actifs de Tembec. Cette entreprise forestière avait été fondée en 1973 à Témiscaming, au Québec.

EACOM TIMBER CORPORATION

Employés : 600

Vendue en 2022

Prix : 490 M$

Acquéreur : Interfor Corporation

Siège social : Vancouver, Colombie-Britannique

DOMTAR

Employés : 6400, dont 1235 au Québec

Vendue en 2021

Prix : 3 milliards $ US

Acquéreur : Paper Excellence

Siège social : Richmond, Colombie-Britannique

TEMBEC

Employés : 3000, dont 1500 au Québec

Vendue en 2017

Prix : 807 millions $ US

Acquéreur : Rayonier Advanced Materials

Siège social : Jacksonville, Floride, États-Unis

Ce qu’ils ont dit

« Il faut qu’on ait la garantie, de la part du gouvernement, que la compagnie va respecter ces engagements-là, c’est-à-dire des investissements de 100 M$ pour les 10 prochaines années, ça veut dire également de produire, en 2023, un plan de modernisation. On s’est battus pour ça. »

– Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, PQ

« Nous prenons acte de la transaction et de l’intention de l’acquéreur de procéder à des investissements à Gatineau. Toutefois, nous demeurons dans le noir en ce qui a trait à l’avenir des usines d’Amos et de Baie-

Comeau, toujours fermées. Nous allons attendre d’en savoir plus sur leurs intentions avant de penser quoi que ce soit de cette transaction. »

– Daniel Cloutier, directeur québécois d’Unifor

« Je ne connais personne qui achèterait une entreprise à un tel prix avec l’intention de la revendre par la suite en pièces détachées. [...] Après 200 ans, c’est une autre page d’histoire qui se tourne [...] et une nouvelle ère de transformation qui s’amorce. »

– Jean-François Samray, PDG du Conseil de l’industrie forestière du Québec

« Nous sommes encouragés par le fait que Paper Excellence est issu de l’industrie forestière et qu’il semble avoir une vision à long terme. D’un autre côté, ça éveille des inquiétudes chez les travailleurs. C’est normal, car on ne les connaît pas vraiment encore ; on ne connaît pas leurs intentions. Seul le temps nous permettra de juger. »

– Kevin Gagnon, v.-p. de la Fédération de l’industrie manufacturière de la CSN