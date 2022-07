Wayne Gretzky achète une équipe junior

La Ligue junior de l’Ontario (OHL) a procédé au transfert de propriété des IceDogs de Niagara à un groupe dont fait notamment partie la légende du hockey Wayne Gretzky en tant qu’investisseur minoritaire, jeudi.

«La Merveille» tente à nouveau sa chance dans les rangs juniors canadiens, 37 ans après avoir acquis les Olympiques de Hull, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Gretzky avait vendu la future formation de Gatineau après cinq ans seulement, en 1992.

Le meilleur pointeur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey s’est cette fois associé à l’investisseur majoritaire Darren DeDobbelaer, qui a été président et directeur général des 99ers de Brantford et des Bandits de Brantford, dans les rangs inférieurs.

«Je suis très excité d’être de retour au hockey junior et je l’ai toujours aimé. De former un partenariat avec un ami également originaire de Brantford nous emballe tous les deux et nous avons hâte de commencer», a mentionné Gretzky par voie de communiqué.

En avril, l'OHL avait suspendu le DG et l’entraîneur-chef des IceDogs, Joey et Billy Burke, pour des commentaires inappropriés envers une collègue féminine dans un groupe WhatsApp. Les deux frères ont écopé d’une amende de 150 000 $ et ne pourront réintégrer le circuit qu'en juin 2024.