PINEAULT, Georgette



À son domicile, le 4 juillet 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Georgette Pineault, elle était la fille de feu monsieur Roméo Pineault et de feu madame Yvonne Tremblay. Elle demeurait à Québec (native de Colombier).Madame Pineault laisse dans le deuil ses enfants: Harold (Madeleine Lavoie), Nancy et Sophie; ses petits-enfants Vanessa et David; son petit-fils Kylian; sa sœur Aliette; ses belles-sœurs de la famille Tremblay: Georgette (feu René Tremblay) et Jeannine (feu Jean-Paul Belzile), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son partenaire de vie et père de ses enfants Rodrigue Tremblay ainsi que son frère Yvon et sa sœur Alexina. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital Laval, celui du CLSC ainsi qu'au Dre Karine St-Hillaire et son équipe pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Elle a été confiée à la maison funéraireToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de La Vallée des Roseaux, 2370 Bd Laflèche, Baie-Comeau, QC G5C 1E4. https://www.jedonneenligne.org/lavalleedesroseaux/