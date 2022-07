Comme dans Draft Day

On se serait cru dans une version réelle de l’excellent film Draft Day, hier soir au Centre Bell. Kent Hughes ou Jeff Gorton, ou les deux ensemble, se sont mis dans la peau de Sonny Weaver fils, directeur général des Browns de Cleveland, dont le rôle est interprété par Kevin Costner, pour faire un grand spectacle.

Je ne me fatigue pas de regarder Draft Day. C’est l’un des meilleurs films de sport qui soient.

Détenteur du premier choix au repêchage de la NFL, Weaver ébranle l’ordre du repêchage en ignorant le grand favori Bo Callahan, qui évolue au poste de quart. Weaver choisit plutôt le secondeur de ligne Vontae Mack.

L’incertitude s’empare des directeurs généraux qui suivent dans l’ordre de sélection.

Pourquoi une telle glissade ?

Qu’est-ce qui ne va pas avec Callahan ?

Question de feeling, répond Weaver qui a appris que Callahan n’était pas apprécié par ses coéquipiers à l’université.

Weaver continue de confondre ses homologues en échangeant des choix au repêchage pour aller chercher deux autres joueurs qu’ils convoitent.

Finalement, Callahan est sélectionné au septième rang par les Seahawks de Seattle.

Shane Wright, qui était considéré comme le meilleur espoir de la cuvée du repêchage de la Ligue nationale, a dû patienter jusqu’au quatrième rang pour être réclamé, hier soir.

Ironie du sort, c’est une autre équipe de Seattle, le Kraken, qui l’a appelé à se présenter au podium.

Qu’est-ce qui n’allait pas avec lui ? Manque d’intensité, disait-on.

Déjà vu comme une vedette

Le Canadien a donc fait de Juraj Slafkovsky son Vontae Mack. La foule a salué la décision en accordant une ovation monstre au colosse slovaque.

C’était le dernier clou dans ma chronique du matin dans laquelle je disais que Wright répondait aux exigences pour faire carrière dans le marché fou de Montréal.

Écrits qui m’ont valu des reproches de quelques personnes qui faisaient valoir que Slafkovsky possède déjà le gabarit d’un joueur de la Ligue nationale.

Je tiens à dire pour ma défense que je l’avais mentionné. Mais ça ne compte pas vraiment quand on ne s’est pas rangé derrière le bon joueur.

En fin de compte, le Canadien y est allé pour le coup de circuit pour reprendre l’expression d’Alain Chainey à qui j’avais parlé dans le cadre d’une chronique publiée au début de la semaine.

Est-ce vraiment une décision audacieuse ?

Quand je vois ce qui est arrivé à Wright, je me dis : pas tant que ça. Le principal, pour le moment, est que la sélection de Slafkovsky rallie une grande majorité de partisans.

C’est la lune de miel.

Les spectateurs présents au Centre Bell sont tombés en amour avec leur nouvel ailier gauche format géant.

Il y a eu commotion dans les gradins lorsque Slafkovsky est monté dans les gradins pour se rendre sur la tribune aménagée pour l’équipe de reportage de TVA Sports.

Des amateurs donnaient la main au héros du jour ou le touchaient au passage. Les gens scandaient : olé, olé, olé, olé, olé, olé ! Une vedette était née !

Bienvenue à Montréal, Slaf !

Mais à partir de l’automne, ça deviendra sérieux. Le jeune aura droit à une période de grâce, mais il devra montrer des choses. Il devra faire ce pour quoi il sera payé, c’est-à-dire marquer des buts.

S’il fait sa place aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield et que ça clique entre les trois, les soirées seront plus plaisantes l’hiver prochain,

En terminant, un mot au sujet de Kirby Dach. On parle d’un troisième choix au total en 2019, qui a peu produit. Mais il n’a que 21 ans. En ce qui concerne Alexander Romanov, je l’aimais bien. Le Canadien devait avoir ses raisons, mais il me semble être allé vite avec lui.