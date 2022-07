COVID: pendant ce temps, les urgences débordent

COVID. Même le mot glisse peu à peu dans l’oubli. Celui des gouvernements et, par effet d’entraînement, le nôtre. Or, d’après de nombreux experts, la réalité est aux antipodes. La pandémie s’entête et dure.

Avec ses variants de plus en plus contagieux. Ses morts. Ses hausses récurrentes d’hospitalisations. Ses réinfections qui se multiplient et laissent de plus en plus de gens avec des séquelles majeures, physiques ou neurologiques.

Si la pandémie persiste, c’est aussi parce qu’en Occident, la plupart des décideurs politiques et de santé publique se limitent depuis quelques mois au service minimal.

Exit le principe de précaution. Ils lèvent les mesures sanitaires. Pour que la vie et l’économie dites normales reprennent. Même si cette normalité n’est qu’apparente.

Service minimal

Le service minimal, c’est aussi parler de la pandémie de plus en plus rarement.

Sauf, brièvement, lorsqu’une énième vague se pointe.

Comme le ministre de la Santé Christian Dubé et le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique, l’ont fait hier dans leur première conférence de presse conjointe depuis février.

En Occident, le service minimal, c’est se contenter de conseiller aux gens de faire attention. De porter le masque s’ils pensent « personnellement » devoir le faire. Pour les plus vulnérables, bonne chance.

On leur suggère de porter le masque et de ne pas sortir au resto, au cinéma, etc.

Bref, de se placer sous une cloche de verre parce que les mesures sanitaires ne sont plus obligatoires pour tous.

Le service minimal, c’est proposer aux gens infectés par la COVID de s’isoler quelques jours sans soutenir financièrement les travailleurs moins nantis.

C’est suggérer d’aller chercher une autre dose de vaccin en se basant sur un « arbre décisionnel ».

C’est dire que la situation est « sous contrôle pour le moment ». Pourtant, les urgences débordent.

Des chirurgies sautent. Des milliers de travailleurs de la santé sont absents parce que contaminés dans la même communauté où les mesures sanitaires n’existent plus. Sans compter l’importance de la ventilation, dont personne ne parle.

Responsable et solidaire

Enfin, le service minimal, c’est se féliciter entre décideurs politiques occidentaux de commettre en chœur les mêmes erreurs. Sans surprise, leur propre fatigue alimente la nôtre et vice-versa.

Dès qu’on a levé l’imposition du masque dans les transports et les lieux publics clos, la quasi-totalité des gens l’a retiré illico. Comment les blâmer de faire ce qu’ils ont le droit de faire ? Sans obligation, seule une infime minorité le porte.

Sans être infaillible, il est pourtant prouvé que cette simple mesure, avec d’autres, contribue à ralentir la propagation de la COVID. En Occident, les décideurs ont cependant jugé que les électeurs n’en voulaient plus. En cela, les mouvements anti-masque ont fait école.

Or, on n’imagine pas les mêmes gouvernements lever l’imposition de la ceinture de sécurité parce qu’elle limite notre « liberté ».

Ils ne le font pas parce qu’elle sauve de nombreuses vies.

Face à la COVID, la même logique devrait valoir encore pour les mesures connues.

Les décideurs nous disent d’apprendre à « vivre avec la COVID ». Alors, pourquoi abandonner des mesures qui, en plus d’être simples, permettraient de le faire de façon plus responsable et solidaire ?