Des rendez-vous culinaires à ne pas manquer

Les occasions de célébrer les richesses de notre terroir ne manquent pas durant la belle saison. Quel plaisir de planifier vacances et escapades de fin de semaine en fonction de nos passions gourmandes ! Voici quelques rendez-vous festifs à ne pas manquer cet été, sur le thème du terroir, de la bière ou du vin.

Festival des bières de Laval

Photo courtoisie, Olivier Blouin

Déjà une 6e édition pour le Festival des bières de Laval, qui nous convie à célébrer la bière dans tous ses états en compagnie de 85 exposants, dont une quarantaine de microbrasseries québécoises, pour une aventure de découvertes et de dégustations agrémentées de plusieurs spectacles musicaux.

► 15 au 17 juillet

► Centre de la nature de Laval

► https://festivaldesbieresdelaval.com

Festival Vins et Histoire de Terrebonne

Photo courtoisie

Incontournable rendez-vous pour les amoureux du vin, le Festival Vins et Histoire de Terrebonne propose une rencontre festive de trois jours avec plusieurs sommeliers de renom, exposants vinicoles et kiosques gourmands pour dégustations, conférences et soirées vins et fromages.

► 5 au 7 août

► Parc Jardins Vitré, Terrebonne

► https://iledesmoulins.com/programmation/festival-vin-et-histoire-de-terrebonne/

Fêtes gourmandes de Lanaudière

Photo courtoisie, Mélanie Emond

Pour sa 17e édition, les Fêtes gourmandes de Lanaudière présentent plus de 55 exposants producteurs et transformateurs et des scènes de démonstrations culinaires sur le thème de la forêt québécoise. Challenge BBQ réunissant amateurs et professionnels du gril, animation pour enfants, fermette, spectacles musicaux et feux d’artifice.

► 18 au 21 août

► Parc des Cultures, Saint-Jacques de Montcalm

► https://www.fetesgourmandes.ca

Festibière de Québec

Photo courtoisie

Ce sont plus de 120 exposants qui se réuniront cet été sur les quais du port de Québec dans l’Espace 400e pour célébrer la 11e édition du Festibière de Québec. Programmation musicale, kiosques de microbrasseries, exposants agroalimentaires et activités sur le thème de la bière.

► 18 au 21 août

► Quai de l’Espace 400e, Québec

► https://infofestibiere.com/

Les activités gourmandes de l’Abbaye Val Notre-Dame

Photo courtoisie, F.Bruno-Marie

Une foule d’activités gourmandes sont offertes à l’Abbaye Val Notre-Dame de Saint-Côme, telles que des randonnées et dégustations de comestibles sauvages de la forêt ou pique-niques forestiers constitués d’un repas champêtre quatre services cuisiné sur poêle à bois et servi en plein air.

► Plusieurs dates jusqu’au mois d’octobre

► Abbaye Val Notre-Dame, Saint-Côme

► https://www.abbayevalnotredame.ca/pages/activite-gourmandes-2022

Bières et Saveurs de Chambly

Photo courtoisie, Caroline Perron Photographies

Depuis 19 ans, Bières et Saveurs de Chambly convie les amateurs de bière dans le décor bucolique du parc historique Fort-Chambly. Bière, cidre, alcool du Québec et produits du terroir sont offerts en dégustation par plus de 110 exposants. Spectacles musicaux, jeux gonflables et autres animations pour petits et grands.

► 2 au 5 septembre

► Fort-Chambly

► https://www.bieresetsaveurs.com

Myco : Rendez-vous de la gastronomie forestière

Photo courtoisie

Une invitation des cueilleurs de la Mauricie à découvrir champignons sauvages, petits fruits des bois, herbes forestières, gibier et autres trésors de la forêt mis en vedette dans 24 restaurants. Activités d’interprétation et d’initiation aux comestibles sauvages également offertes par des cueilleurs, producteurs et organismes mycologiques de la région.

► 30 septembre au 10 octobre

► Mauricie

► https://www.myco04.ca/

Écomarché de l’île

Photo courtoisie, Alexandre Séguin

Pour sa 11e édition, l’Écomarché de l’île réunit plusieurs artisans producteurs dans le cadre enchanteur de l’île Saint-Bernard. Sous le signe de l’écoresponsabilité et de la transition écologique, il est l’occasion de découvrir produits gourmands, alcool, artisanat et autres produits du terroir écoresponsables.

► 27-28 août

► Île Saint-Bernard, Châteauguay

► https://www.ecomarchedelile.ca

Fête des Vendanges de Magog

Photo courtoisie

Pour sa 29e édition, la Fête des Vendanges réunira plus de 80 exposants incluant des vignobles, microbrasseries, distilleries et artisans du terroir dans le décor du parc de la Pointe-Merry, en bordure du lac Memphrémagog. Activités de dégustation et programmation musicale.

► 3 au 5 et 10 et 11 septembre

► Parc de la Pointe-Merry, Magog

► www.fetedesvendanges.com

Le Goût de la Côte-Nord

Photo courtoisie

Une toute nouvelle route gourmande vient d’être inaugurée, celle de la Côte-Nord. Ce circuit mis de l’avant par Tourisme Côte-Nord propose une série d’arrêts gourmands et de produits régionaux à découvrir tout au long de la route 138 entre Tadoussac et Natashquan. Un outil parfait pour planifier votre séjour.

► www.tourismecote-nord.com/circuitgourmand