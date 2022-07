Une universitaire en prison pour avoir harcelé son ex-amant

La chercheuse universitaire reconnue coupable d’avoir pourri la vie de son ex-amant en l’accusant faussement d’être un violent agresseur sexuel passera un an derrière les barreaux.

« Il ne faut surtout pas sous-estimer le pouvoir des mots, qui peuvent devenir une arme et faire des ravages dans la vie d’une victime. L’accusée s’est acharnée à détruire la réputation de [la victime]. [...] Elle a nui considérablement à sa santé et son bien-être physique et psychologique, tout ça, uniquement avec la force des mots », a soutenu vendredi la juge Hélène Di Salvo, en rendant sa sentence contre Ann Letellier au palais de justice de Sorel.

La chercheuse renommée dans son milieu avait assuré aux membres du jury durant son procès que c’était plutôt elle la victime et qu’elle avait décidé de dénoncer son « agresseur » en raison du mouvement #MoiAussi.

Durant plusieurs jours, les jurés ont été plongés dans l’intimité sexuelle des amants.

Avec grande gêne, le plaignant avait dû relater dans les moindres détails des ébats impliquant parfois des objets, comme des menottes ou des fruits et légumes.

Au terme du procès, le jury l’a reconnue coupable de harcèlement et d’extorsion.

Dans sa décision vendredi, la magistrate a complètement rejeté du revers de la main les allégations de Letellier, comme quoi elle a été « violée, abusée et agressée sexuellement », au point de subir des « sévices corporels graves ».

« L’accusée n’a jamais été victime d’agression sexuelle. [...] Il ressort de la preuve au procès qu’ils avaient des relations sexuelles sadomasochistes, quelque peu marginales », a estimé la juge Di Salvo.

La magistrate a énuméré plusieurs contradictions dans le témoignage de Letellier en disant ne lui accorder aucune crédibilité.

Acharnement incommensurable

Ann Letellier avait envoyé des courriels à plus d’une trentaine de personnes dans l’entourage de son ex-amant, ainsi qu’à la ministre de l’Enseignement supérieur, disant avoir été victime de nombreux sévices violents et demandant de « partager en grand nombre ».

Elle avait aussi fait parvenir une lettre à la victime mentionnant qu’elle possédait deux armes à feu et qu’elle était habile pour les utiliser. Sur un ton menaçant, elle demandait un « montant » pour réparer ses souffrances.

« L’acharnement de l’accusée envers [la victime] est incommensurable [...]. Nous ne pouvons que retenir qu’elle a agi par esprit de vengeance, profondément affectée par la rupture de son couple qui existait depuis 20 ans, animée par la frustration, l’amertume, la colère et la peine », a déterminé la juge Di Salvo.

Évoquant « des gestes planifiés, prémédités, répétitifs », elle a rappelé que le tout avait eu des « effets importants et dévastateurs » sur cet homme, qu’on ne peut identifier en raison d’un interdit de publication.

La chercheuse a donc écopé d’une sentence d’un an de prison. Il lui est interdit d’entrer en contact avec la victime et, à sa sortie, elle devra respecter une probation de trois ans, ainsi que plusieurs conditions.

Ann Letellier a porté en appel son verdict de culpabilité.