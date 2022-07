Faites un arrêt près de chez vous!

C’est sous ce thème (voir le titre) que Caroline Laterreur, présidente du conseil d’administration, et Bruno Couture, directeur général de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA), ont procédé au lancement de la saison 2022 des Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches. Pour la saison 2022, on comptera plus de 160 arrêts partout sur le territoire de la région Chaudière-Appalaches alors que l’accent sera mis sur la proximité du producteur, du transformateur ou du restaurateur qui offrent une gamme de produits diversifiés et de grande qualité. Renseignements : https://www.arretsgourmands.com/. Sur la photo, de gauche à droite : Richard Moreau, DG de Tourisme Chaudière-Appalaches ; Samuel Larochelle, ambassadeur des Arrêts Gourmands ; Isabelle Lecours, députée de Lotbinière ; Jeannot Demers, conseiller Ville de Lévis ; Guy Genest, Ferme Genest ; Sandra Lapointe, Ferme de la Sainte-Catherine ; Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse ; Natacha Lagarde, 2e v.-p. UPA Chaudière-Appalaches ; Caroline Laterreur, et Rosalie-Anne Gagnon, Ferme Manche de pelle.

Mois du Salon de l’auto

La Banque Scotia, partenaire du Salon International de l’auto de Québec (SIAQ) depuis plusieurs années a fait récemment l’attribution d’un chèque de 3000 $ dans le contexte du Mois du Salon de l’auto et d’un concours sur les ondes de Rouge FM 107,5. La remise officielle du chèque a eu lieu au Centre Porsche Québec. De gauche à droite sur la photo : Louis Desmeules, président de la Corporation Mobilis et DG du Centre Porsche Québec ; Jean-François Turgeon, chef de marché région de Québec, directeur de succursale et représentant de courtier en épargne collective de Banque Scotia ; Charles Drouin, directeur général du SIAQ et Sylvie Gagnon, directrice des ventes et chef de marché pour la province du Québec de Banque Scotia, centre de financement aux concessionnaires. La photo d’Éliane Castonguay, la gagnante du concours, apparaît sur le chèque.

Sourdine au golf

Nicolas Potvin (photo), président des Équipements E.M.U., a accepté la présidence d’honneur et la présentation de la 15e Classique de golf, au profit de la Fondation Sourdine, qui se tiendra le vendredi 16 septembre au club de golf La Faune. Présentée en partenariat avec Congebec et Garco, la Classique devrait réunir 144 participants qui ont à cœur le meilleur intérêt des enfants qui éprouvent d’importants troubles langagiers et/ou auditifs et qui fréquentent l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds en vue d’un retour en classe régulière avec autonomie et succès. Pour prendre part à la Classique : https://www.sourdine.qc.ca/ ou 418-263-5189, poste 236.

En souvenir

Le 8 juillet 2007. Roger Federer (photo) remporte le tournoi de Wimbledon et égale un record de Bjorn Borg grâce à une victoire contre Rafael Nadal en cinq manches. C’est sa cinquième victoire d’affilée au tournoi de tennis de Wimbledon.

Anniversaires

François Beaulé (photo), gérant/administrateur chez Brunet Boutique Myriam Chaput de Place Ste-Foy et Laurier Québec et candidat aux prochaines élections provinciales, 60 ans... Caroline Clément de Gestion C.... Christian Côté, expert en évaluation d’entreprises et en juricomptabilité, 60 ans... Marie Gagnon, propriétaire d’Espace Beauté Marie Gagnon... Sylvain Gaudreault, député de Jonquière (PQ), 52 ans... Francine Gauthier, directrice des ressources humaines au Fairmont Le Château Frontenac... Kevin Bacon, acteur américain, 64 ans... Dale Hoganson, défenseur de la LNH avec les Nordiques de L’AMH de 1973 à 1976 et dans la LNH de 1978 à 1982, 73 ans.

Disparus

Le 8 juillet 2021 : Bryan Watson (photo), 78 ans, hockeyeur qui a joué pour les As de Québec en 1964-1965 et dans la LNH et l’AMH... 2017 : Charles Albert, 67 ans, cofondateur des magasins de vêtements Pentagone, en 1974... 2015 : Jean-François Plante, 52 ans, secrétaire-trésorier au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec... 2015 : Monique Joly, 82 ans, comédienne québécoise... 2014 : Lorenzo Michaud, 90 ans, ancien PDG du Salon international du livre de Québec (SILQ) dans les années 70 et 80... 2014 : Richard Beaulé, 60 ans, frère de François Beaulé... 2012 : Sylvain Trépanier, 47 ans, journaliste au Journal de Québec... 2011 : Betty Ford, 93 ans, première dame des États-Unis (1974-1977)... 2008 : John Templeton, 95 ans, investisseur légendaire et philanthrope... 1999 : Charles Conrad Jr., 69 ans, astronaute, 3e homme à marcher sur la lune... 1994 : Dick Sargent, 64 ans, un des maris dans la série Ma sorcière bien-aimée... 1994 : Kim Il-Sung, 82 ans, dictateur de la Corée du Nord.