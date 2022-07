Festival en chanson de Petite-Vallée: un spectacle en l’honneur de Renée et Julie, signé Daraîche et Jalbert

En l’honneur de feu Renée Martel, décédée en décembre, c’est un spectacle lumineux qu’ont présenté vendredi deux musiciens de la région gaspésienne, Paul Daraîche et Laurence Jalbert, devant un public conquis d'avance au Festival en chanson de Petite-Vallée.

Dès la première chanson, Je pars à l’autre bout du monde, on s’attendait à une soirée sur un ton beaucoup plus solennel, avec Laurence Jalbert qui n’était pas sur scène pour toute la durée de la chanson.

Toutefois, dès Si on pouvait recommencer, la soirée a pris un ton beaucoup plus joyeux. Environ une centaine de sièges de la section du fond du Chapiteau Québecor ont été retirés pour laisser place à un plancher de danse, et plusieurs spectateurs, parfois éméchés par l’alcool, se sont laissés emporter par le rythme, particulièrement dans J’ai un amour qui ne veut pas mourir.

«Renée, c’était ma jumelle cosmique. Nous sommes nés le même jour, à la même heure. Ça veut dire que nos parents ont joué aux fesses en même temps!» a ricané Paul Daraîche.

«Mais surtout, Renée, c’est quelqu’un qui était calme dans toutes les situations, peu importe ce qui se passait», a-t-il ajouté.

Un clin d’œil a été fait durant la soirée aussi à Julie Daraîche, la sœur de Paul, décédée le 26 avril 2022. Pour lui rendre hommage, les deux amis, l’un de Saint-François-de-Pabos et l’autre de Rivière-au-Renard, lui ont offert une délicate interprétation de Que la lune est belle ce soir.

Émilie Daraîche, la fille de Paul, a offert un medley touchant des chansons du père de Renée, Marcel Martel. «On parlait ensemble d’avoir grandi dans la vie de tournée, c’est donc pour ça que je veux lui offrir cet hommage», a-t-elle raconté.

Le plancher de danseurs particulièrement bruyant n’a pas semblé trop déranger les musiciens, sauf au moment où Laurence a voulu faire chanter en chœur les gens qui parlent fort au bar, la magnifique Perce les nuages, composée par Paul Daraîche.

Pour quelqu’un «qui ne connaît pas ses propres paroles», Laurence Jalbert ne s’est pas trop mal débrouillée non plus avec Le Lumberjack, une chanson qui en a fait rire plus d’un. La soirée dansante s’est poursuivie avec Le bateau du bonheur, une chanson de Renée Martel que Paul Daraîche a toujours appréciée.

La fille du clan en première partie

C’est Émilie Daraîche qui avait la responsabilité d’ouvrir la soirée «en l’honneur de notre belle Renée», comme elle l'a dit entre deux chansons. La jeune femme a présenté deux chansons de son répertoire, dont son premier succès radio, Souviens-toi. Même si elle s’inspire beaucoup de la pop lyrique, l’influence country ne semble jamais trop loin.