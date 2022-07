Hughes vole la vedette

Juraj Slafkovsky répond exactement au plan concocté par le duo Gorton/Hughes. Il fallait un attaquant avec un solide gabarit.

Le Canadien a obtenu ce qu’il convoitait.

Et le jeune homme a démontré du caractère en commentant les événements survenus sur le tapis rouge alors qu’il a entendu les huées de certains amateurs : « Je les comprends, le hockey est très important pour eux et j’espère qu’un jour ils vont m’aimer. »

Quelques instants après sa sélection, en conversation avec Louis Jean, de TVA sports, il a entendu les amateurs l’acclamer en scandant olé, olé...

Cependant, c’est Kent Hughes qui a volé la vedette en concluant deux transactions après avoir surpris bien des observateurs en réclamant le Slovaque.

Alexander Romanov s’en va avec les Islanders de New York.

Mais attention, Hughes attaque de front les Blackhawks de Chicago, déjà en mode reconstruction en expédiant Alex DeBrincat à Ottawa, pour obtenir les services de Kirby Dach.

Équipe plus respectable

En l’espace de quelques secondes, le Canadien a grandi de façon étonnante.

Slafkovsky et Dach sont des géants.

Donc, l’échange pourrait se résumer ainsi : on sacrifie Romanov pour ensuite s’assurer la possibilité d’ajouter aux effectifs le grand joueur de centre Dach.

À première vue, le Canadien, au poste de centre, se tournera vers Nick Suzuki, Kirby Dach, Christian Dvorak et Jake Evans.

Slafkovsky pourra-t-il convaincre les décideurs qu’il peut se tailler une place au sein de la formation partante ? Il nous fournira une réponse en octobre prochain. S’il peut apporter une contribution intéressante, cette attaque sera intéressante. Elle pourra s’adapter à toutes les situations.

Jeunes patineurs

La brigade défensive regorge de jeunes patineurs talentueux. Kaiden Guhle, Justin Barron, Jordan Harris. Sera-t-on en mesure de remplacer Romanov : absolument.

Photo AFP

À observer Kent Hughes avant le début de la séance de sélection, il semblait très confiant que le plan qu’il avait préparé allait se réaliser. Il a bien fait ses devoirs, il a bien mûri les décisions qu’il avait prises.

Le Canadien vient de changer sa personnalité.

Les nouveaux dirigeants ont un plan ou si vous préférez ils ont un concept dans les bureaux administratifs et ils ont un concept sur la surface de jeu. La nouvelle organisation vient d’effectuer un lancement de leur programme de relance. Et Hughes affirmait que son organisation allait s’attarder sur les joueurs québécois lors des prochaines rondes.

On fait le ménage

On va donner aux jeunes joueurs l’opportunité de grandir. On a souventes fois mentionné qu’on misera sur leur développement. On a insisté sur le fait qu’il fallait créer une nouvelle culture, qu’on devait redonner cette équipe à des jeunes joueurs qui vont faire la différence.

Et, les changements prévoient que les vétérans vraiment intéressés à faire partie de la solution auront leur place dans le vestiaire.

Hughes n’a pas terminé son « shopping ». D’ici l’ouverture du marché des joueurs autonomes sans compensation, il poursuivra les discussions avec ses homologues.

La priorité d’ajouter plus de flexibilité à la masse salariale nécessitera des actions de la part du directeur général.

Cela signifie que Jeff Petry changera d’adresse. Qu’on écoutera toutes les propositions intéressantes quand le nom de Josh Anderson sera avancé. L’arrivée de Dach donne plus de latitude à Hughes.

Et les appels pour s’enquérir du statut de Dvorak seront plus nombreux.