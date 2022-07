Julien Lacroix, deux ans plus tard

Ça fait deux ans que l’humoriste et comédien Julien Lacroix a été visé par des allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles.

Ça fait aussi deux ans que Julien Lacroix est sobre.

Pour souligner ses deux ans de sobriété, Julien Lacroix a annoncé mardi qu’il allait enregistrer un balado la semaine prochaine. C’est ce qui s’appelle revenir sur la pointe des pieds.

Mais pour certains, même ce timide retour dans l’espace public est trop tôt, trop gros et surtout, trop « au mauvais moment ».

UNE MOUVANCE ANTIFÉMINISTE ?

Quand Julien Lacroix a annoncé qu’il revenait, plusieurs ont souligné qu’il avait mal choisi son moment. Pourquoi ? Parce que cette semaine, le Québec est sous le choc de cette histoire d’ingénieur agresseur sexuel qui a obtenu une absolution.

Sauf que la comparaison ne tient pas la route.

Une dizaine de femmes ont contacté Le Devoir il y a deux ans alléguant avoir été embrassées sans leur consentement par Julien Lacroix et une alléguant avoir été agressée sexuellement. Mais aucune des plaignantes n’a, à ce jour, porté plainte à la police. Donc aucune accusation n’a été portée contre Lacroix et aucune des affirmations le concernant n’a subi le test des tribunaux.

« Dans moins de 5 jours, je fêterai mes 2 ans de sobriété, a écrit Lacroix sur son compte Instagram. Comme je consomme depuis l’âge de 12 ans, c’est une grande fierté. »

Le Devoir a contacté certaines des femmes qui avaient témoigné il y a deux ans et l’une d’entre elles a fait une déclaration tellement surprenante que je la reproduis intégralement.

« Ce qui me frappe du retour sans complexes de Julien, c’est le timing et la conjoncture dans laquelle il s’inscrit.

« Johnny Depp a gagné son procès, l’avortement est interdit dans plusieurs États américains, et une femme du Salvador vient d’être condamnée à 50 ans de prison après la mort de son bébé à la naissance. Le backlash post-#Metoo est frappant et, pour moi, le retour de Julien s’inscrit dans une mouvance antiféministe internationale. Ça m’inquiète beaucoup. »

Pourquoi un retour « sans complexes » ? Le gars ne va pas louer le Centre Bell ou la Place des Arts ! Il va enregistrer un balado de questions et réponses devant... 25 personnes et donner tous les profits « à des organismes dédiés à la prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie chez les jeunes ».

Quel est le rapport avec Johnny Depp (qui a gagné sa cause contre Amber Heard) ? Cette jeune femme qui témoigne dans Le Devoir semble avoir une bien drôle d’opinion du système de justice. Et quel est le rapport entre un humoriste et comédien québécois qui n’a jamais été la cible d’une enquête policière et n’a jamais subi de procès et une cause de diffamation pour violence conjugale aux États-Unis ?

Quel est le rapport entre des juges de la Cour suprême des États-Unis qui empêchent les femmes d’avorter et un humoriste qui fait un podcast devant 25 personnes ?

JUGE ET PARTIE

Et une dernière question : en quoi est-ce antiféministe qu’un individu qui n’a jamais fait face à la justice, qui a suivi une thérapie, qui a perdu tous ses contrats, revienne pour un soir, deux ans plus tard, parler pendant une heure avec une vingtaine de personnes ?

Qui décide quand et comment Julien Lacroix sera autorisé à réintégrer la société ?