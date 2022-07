La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 8 juillet 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Toujours flanqué de ses chevaux fous, le patriarche du folk-rock canado-américain n’est pas prêt à remiser sa fougue au vestiaire des vétérans. S’il se fait langoureux en ouverture avec la mélancolique Quit, il passe à la deuxième vitesse avec Standing in the Light of Love, qui aurait très bien pu se retrouver sur ses classiques des années 70. Toast nous renvoie souvent à cette recette brouillonne du plus slacker - mais ô combien prolifique, voire hyperactif - des piliers toujours vivants du rock. À entendre certaines progressions d’accords, on ne le sent pas toujours inspiré. Parallèlement aux riffs juste assez sales et lancinants, Neil Young maîtrise encore à merveille ses envolées vocales haut perchées reconnaissables entre toutes. La tentation de réécouter un passage de Toast pour ensuite aller fouiller dans ses vieilles tounes va vous passer par la tête, c’est sûr. Et c’est peut-être normal quand on sait que ce soi-disant dernier opus a été enregistré en 2000. Bref, sept complaintes-fleuves dégoulinantes de guitares dont certaines, comme Timberline ou How Ya Doin'? résonnent déjà comme des classiques instantanés. (Stéphane Plante)

LESBIENNE WOKE SUR L’AUTOTUNE - Calamine ****

Ce titre a été inspiré à la rappeuse par une insulte sur les médias sociaux. Plutôt que de convertir le tout en règlement de comptes, elle a préféré l’humour. Grinçant. Sans jamais diluer la dénonciation des comportements toxiques. En plus des samplings de diverses personnalités médiatiques, Calamine cite tour à tour Alain Deneault, Hegel et... Roxane Bruneau! Et l’instrumentation n’est pas qu’un support effacé pour ses rimes acérées. Ils s'insèrent parfaitement dans le ton. (Stéphane Plante)

Formentera - Metric ***1/2

La formation torontoise débute son dernier album avec un hymne aux amours déchus de 10 minutes bien comptées. Dix minutes qui, pourtant, ne s'étirent pas tant en longueur. Formentera propose ainsi un périple en territoire électro sans lésiner sur les guitares pour autant. Ni sur les ballades pianistiques. Les divagations pop et introspectives d’Emily Haines représentent la force majeure des neuf pièces soutenues par une instrumentation à géométrie variable. Enemies of the Ocean dévoile même un irrésistible arpège de guitares étincelantes. (Stéphane Plante)

Down Tools - Mush***

Tout droit sorti de Leeds en Angleterre, le groupe post-punk est loin de faire honte à ses compatriotes. Sur ce troisième album qui appelle à la légèreté, la voix décalée de Dan Hyndman ajoute le petit piquant qui pourrait manquer à un tout qui tombe parfois dans l’homogénité et ce, malgré les efficaces riffs souvent tout droit sortis du rock des années 90 et les cocasses paroles qui s’appuient sur le quotidien. Mais fanfaroner vocalement pour fanfaronner, ça peut devenir plate sur un moyen temps. Heureusement, le groupe ose briser le ton avec des pièces plus teintées d’authenticité comme Group of Death et Dense Traffic. (Mélissa Pelletier)

C’est via un remix de Seven Times de Lianne La Havas par Wu-Lu que, curieuse, je me suis penchée sur la musique de l’artiste établi à Londres... Et wow, qu’on était ailleurs! Dans LOGGERHEAD, le multi-instrumentiste nous balance en pleine gueule ses pièces hip-hop, aux limites du punk, qui braquent le projecteur sur les laissés-pour-compte. Passant d’ambiances plus contemplatives à des montées rageuses, l’opus respire, prend de la place. C’est même un peu fuyant et touffu par moments à travers les multiples textures sonores, mais ça n’atteint pas moins sa cible. Et attention, ça rentre dedans. (Mélissa Pelletier)



À LIRE AUSSI:

• À lire aussi: Pomme: enveloppante

• À lire aussi: FEQ 2022: 4 parcours selon vos goûts!

• À lire aussi: Une histoire de coups de cœur: entrevue avec Arnaud Cordier du FEQ