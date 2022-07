Le fils de Kent Hughes repêché par les Kings

D’abord un fier papa, le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, a vu son fils Jack sélectionné par les Kings de Los Angeles, vendredi au Centre Bell, en deuxième ronde du repêchage.

• À lire aussi: Rondes 2 à 7: le Canadien choisit un centre et un défenseur au deuxième tour

• À lire aussi: Noah Warren et Tristan Luneau rejoignent Nathan Gaucher à Anaheim

Le hockeyeur de 18 ans a entendu son nom au 51e rang de l’encan amateur. Évidemment, son père était sur place et très heureux du dénouement. Il croit que sa progéniture saura s’épanouir rapidement avec l’organisation californienne.

AFP

«C’est un joueur ayant un gros sens du hockey, il y a plusieurs éléments offensifs dans son jeu. Je suis conscient que ce n’est pas le plus imposant physiquement à l’heure actuelle, mais j’ai confiance en lui. C’est un travaillant qui prendra du poids et il deviendra un très bon joueur avec Los Angeles», a déclaré le DG du Tricolore à la chaîne TVA Sports.

Jack Hughes, un produit de l’université Northeastern, a récolté 16 points, dont sept buts, en 39 matchs au cours de la dernière saison. L’athlète de 6 pi et 170 lb avait amassé 18 points en 29 sorties dans l’uniforme de la formation américaine nationale des moins de 17 ans en 2019-2020, puis un but et sept aides en 14 duels avec l’équipe de développement des États-Unis l’année suivante.

Plus de détails suivront.